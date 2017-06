La negociación de divisas y derivados en tiempos de Brexit

El mercado de divisas, también conocido como Forex, es el mercado financiero más líquido del mundo con un volumen de negociación casi doscientas veces más grande que el New York Stock Exchange (NYSE). Los grandes bancos y fondos de inversión son los que tradicionalmente han trabajado con este tipo de inversiones, pero gracias a la evolución de las nuevas tecnologías y sobre todo a la aparición de intermediarios financieros online, esta forma de invertir está hoy al alcance de los pequeños inversores.

También hay una mayor consciencia de los temas económicos que salpican nuestras vidas tal y como reveló un estudio realizado por YouGov y el broker financiero ActivTrades en Reino Unido, donde el referéndum del Brexit puso de manifiesto la correlación entre los grandes eventos político económicos y los mercados financieros.

De hecho, un nuevo evento político en Reino Unido sigue agitando los mercados financieros para deleite de los inversores. El próximo 8 de junio, el país se enfrenta a unas elecciones generales que fueron convocadas el pasado 18 de abril por la primera ministra británica Theresa May.

La intención de los conservadores con el adelanto de las elecciones es reforzar su postura ante sus rivales políticos para afrontar las negociaciones sobre el Brexit. May prefiere asegurarse unos años más en el poder y un gobierno más sólido, una estrategia acertada desde el punto de vista político pero que provocó y puede provocar un aumento de volatilidad en los mercados, especialmente en la libra esterlina y en la Bolsa de Londres.

La reacción en los mercados financieros se materializó de forma inmediata el mismo día en que Theresa May anunció su intención de convocar elecciones. La libra se revalorizó un 2,39% frente al dólar y alcanzó máximos anuales. La moneda británica registró subidas similares frente a sus principales cruces de divisas, mientras que el índice FTSE 100 registró un retroceso del 2,46%, su mayor caída diaria desde que se conoció el resultado del referéndum sobre el Brexit.

Salvo sorpresas, las elecciones no deberían afectar de forma determinante a los mercados, puede que veamos un aumento de la volatilidad a medida que se acerquen los comicios, ya que los inversores ajustarán o cubrirán sus carteras para estar preparados ante cualquier escenario.

Lo que puede marcar el rumbo de la libra y de la Bolsa británica a más largo plazo será el desenlace sobre las negociaciones del Brexit. Se prevé que comiencen en la semana del 19 de junio, a medida que los miembros de la Unión Europea y Gran Bretaña ultiman los preparativos para las conversaciones. Ya hay señales de que ambas partes están dispuestas a ceder en áreas claves como la factura que Reino Unido tendrá que pagar por su salida y ciertos consentimientos respecto al acuerdo económico, la inmigración y el poder judicial de la Unión Europea. Esto indudablemente agrada a los mercados.

Al echar un vistazo al aspecto técnico de los dos activos que están expuestos a fuertes movimientos ante las elecciones de Reino Unido y el Brexit - el cruce de la libra frente al dólar estadounidense (GBP/USD) y el índice británico FTSE 100 - observamos lo siguiente:

Bajo un prisma de largo plazo, la libra esterlina mantiene una clara tendencia a la baja frente al dólar. En gráfico semanal, no ha parado de marcar máximos decrecientes desde julio de 2014.

El día en que se conoció el resultado sobre el referéndum del Brexit, la libra registró una caída del 6,09%, de 1,4560 a 1,3672 dólares, al día siguiente cayó un 3,27% hasta 1,3225 dólares. Desde el 24 de junio al 11 de octubre de 2016 la libra se depreció un 17% frente al dólar y un 16,30% frente al euro.

En el gráfico adjunto, cortesía del broker financiero ActivTrades, pueden ver dónde están situados los principales niveles de soporte y resistencia. La libra ha cotizado entre 1,3450 y 1,20 dólares desde hace once meses, así que desde el punto de vista de largo plazo no va a pasar nada relevante mientras que no rompa alguno de estos rangos de precios. Entre medio, hay varios niveles de soporte-resistencia que determinarán la tendencia a corto plazo de la libra frente al dólar.

El índice británico FTSE 100, que agrupa los mayores valores de la Bolsa de Londres y cuya capitalización bursátil supone el 70% del valor total del mercado londinense, no ha parado de marcar nuevos máximos históricos desde principios de año, en 2017 acumula una revalorización cercana al 20%.

El selectivo británico se ha visto beneficiado en gran medida por la caída histórica de la libra esterlina, ya que aumenta las expectativas de los inversores en cuanto a beneficios debido a que las compañías británicas exportarán más, además, obtendrán mayores ingresos en moneda extranjera que al convertirlos en libras se incrementarán.

Desde el punto de vista técnico poco hay que decir sobre un índice que acaba de alcanzar un nuevo récord histórico, su tendencia es alcista en todos los marcos temporales y cotiza técnicamente en subida libre, no hay referencias de ningún tipo por encima de su cotización actual.

Tras todo este análisis, se pone de manifiesto que los pequeños inversores pueden seguir negociando estos y otros activos financieros aprovechando los próximos eventos del panorama político. Divisas, índices, materias primas y CFDs sobre acciones están a su alcance para poner a prueba su destreza en los mercados a partir de ahora.