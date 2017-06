Sage One: facturación y contabilidad online para las PYMES, profesionales y autónomos del siglo XXI

Facturación y contabilidad automatizada en un solo programa: con Sage One puedes gestionar, las compras y ventas, la tesorería y los informes financieros de tu negocio o, incluso, presentar las declaraciones del IVA e IRPF.

Seguridad de datos: Sage One mantiene un espacio seguro donde guardar los datos de tu negocio y tus clientes, manteniéndolos accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Potencia el networking empresarial: conecta en directo todos los datos de tu contabilidad, finanzas, compras y ventas con todos los miembros de tu equipo (incluido tu asesor profesional) independientemente del dispositivo que utilicen (Tablet, Smartphone, PC, etc.)

Software actualizado: trabaja con la tranquilidad de cumplir las obligaciones legales sin estar pendiente de las modificaciones regulatorias al elaborar tus facturas, notas tributarias, etc. Sage One se preocupa de mantenerse al día frente a los posibles cambios legislativos. Rompe las barreras burocráticas de la gestión del dinero electrónico. Sage One permite monitorizar cualquier operación de compraventa sea cual sea su método de pago además de obtener el big data necesario para conocer a tus clientes