"Confié en la acción del Popular por los comunicados de la CNMV y de Guindos"

Julio del Pie es uno de los 300.000 accionistas del Banco Popular. Comenzó a comprar títulos de la entidad en septiembre del pasado año y lo hizo repetidamente hasta el pasado mes de febrero. En total, suscribió unos 160.000 títulos que mantuvo pese a las caídas del banco.

"Compré acciones consultando balances y teniendo en cuenta que era un banco que había pasado los test de estrés con nota. Después, la acción empieza a bajar. Yo soy accionista y no me quejo, ese es el riesgo que asumimos. Siguió perdiendo, pero yo confié en la acción por los comunicados que salen desde entidades oficiales como los comunicados que publicó la CNMV, o el ministro De Guindos que el 16 de mayo dijo: "El Popular es solvente y los accionistas decidirán su futuro". No hace falta decir nada más".

Así se explicaba Julio del Pie este jueves en el despacho Cremades y Calvo Sotelo, después de que el presidente de la firma Javier Cremades, y un nutrido grupo de abogados especialistas explicaban la constitución de un grupo de accionistas minoritarios del Popular afectados por la venta del banco a un euro que han perdido toda su inversión.

Del Pie recordaba que ser accionista entraña ser propietario de una sociedad anónima, por ese motivo pedía con elocuencia "que me den un piso de esos que tienen, ¡que tienen 36.000 millones de pisos! O que me den una silla del Popular, o un trocito de tierra de las que no pueden vender, porque es mía".

Este accionista siente que se ha convertido en el que "tiene que pagar los platos rotos de un patrimonio que ha desaparecido del banco" y que "me gustaría saber qué ha pasado. Es muy fácil no tener liquidez en un banco en el momento que salen dos noticias de quiebra, el dinero es cobarde y la gente se va."

En cualquier caso, Del Pie ha querido dejar claro que "en ningún caso los accionistas pretendemos que lo pague España ni los contribuyentes, queremos que lo paguen quienes han quitado al banco su patrimonio. Insisto, a día de hoy desconozco cuál es su patrimonio".