Ángel Ron, "desolado e indignado" tras la caída del Popular

El ex presidente del Banco Popular, Ángel Ron, ha hablado En Casa de Herrero, de esRadio, de la caída de la entidad y la compra por parte del Santander, lo que en la práctica supondrá que los accionistas perderán toda su inversión. Ron se ha declarado "desolado e indignado ante lo que ha pasado" y ha señalado que es "catastrófico para los accionistas". "Entiendo perfectamente lo que sienten hoy. El banco ha sido solvente hasta el último día", ha defendido.

Según Ron, la intervención se produjo por una "crisis de liquidez por pánico bancario", que atribuye a declaraciones de los responsables "en los últimos días. "Eso es lo indignante. Sufren los efectos de una gestión" que en los últimos meses "ha llevado a esta crisis de liquidez", ha dicho Ron antes de poner en valor que el banco sobrevivió a la crisis bancaria y pasó los test de estrés europeos.

Ron ha dicho no entender por qué la dirección que lo sustituyó hace cuatro meses no siguió ejecutando su plan de gestión para adaptar el banco al nuevo escenario. También ha censurado cómo el proceso de cambio en la dirección se vivió a través de los medios, lo que provocó "la desetabilización del banco". "Fue un proceso muy público y retransmitido. No sé quién lo filtró, pero el resultado fue una caída en los mercados y acelerar mi salida", ha considerado.

El ex presidente del Popular, que ha señalado que él también ha perdido todas las acciones, ha insistido en que los mensajes que se enviaron fueron "erráticos" y el banco perdió su principal capital, la confianza. Según Ron, el banco fue víctima "de una administración" que no supo comprender que mantener dicha confianza era lo más importante.

En cuanto a la querella de la OCU, ha indicado que si alguien les imputa algún delito, "responderemos con las herramientas que la ley nos facilita" y "con tranquilidad, sabiendo que el trabajo se ha hecho bien". "El banco era solvente", ha insistido.