La prohibición de cortos en Liberbank no evitará caídas en la acción

El diario económico británico Financial Times advierte en su columna Lex Column que prohibir las posiciones cortas netas sobre Liberbank durante un mes, decisión que tomó el lunes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no ayuda a anticipar las ventas de bonos. "La prohibición del lunes pretende anticipar el contagio financiero. No prevendrá nuevas caídas en el precio de las acciones. Peor aún, los reguladores están ignorando a los bonistas, que se enfrentan a mayores riesgos de pérdidas", resume el diario.

Según alerta el diario británico en su prestigiosa columna, "prohibir las ventas a corto no hace nada para prevenir las ventas de bonos". "Las caídas en estos se traducirán en costes de financiación más altos para los bancos españoles", añade. Al centrarse en las acciones de Liberbank, los reguladores "se han olvidado de una pieza importante del rompecabezas de su capital: los bonos", indica la cabecera, según la cual un bono subordinado de la entidad cayó un 18% desde que se acometió la resolución de Popular.

El diario pone como ejemplo que el año pasado, durante la prohibición de cortos en Monte dei Paschi di Siena, las posiciones bajistas sobre la entidad italiana cayeron del 7% al 4% en diez semanas, lo que no evitó un descenso en sus acciones, cuyo valor se desplomó un tercio. "Los críticos replican que estas prohibiciones no mejoran la salud financiera de la entidad, que en el caso de Liberbank está comprometida por una abundante cantidad de préstamos improductivos con una cobertura débil", señala el diario.