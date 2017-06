¿Desaparecerán los centros comerciales? En EEUU ya está pasando

Unas 2.000 tiendas han cerrados sus puertas durante los últimos 6 meses y cerca de 5.100 lo han hecho en el último año. Además, antes de que acabe el año, se espera que el número ascienda a 8.600, según Credit Suisse. Macy’s, JP Peney o Sears, entre otros, son algunos de los grandes almacenes que han cerrado muchos de sus establecimientos, pero también lo han hecho tiendas minoristas como Payless, Rue21, Michael Kors y Bebe. Estos cierres paralizan muchos centros comerciales en EEUU, según Business Insider.

"Es como una espiral de la muerte", señala John M.Clapp, profesor de la Universidad de Connecticut. "Una vez que una tienda se queda vacía, se produce un efecto contagio, sobre todo en tiendas minoristas como salones de manicura o joyerías, que dependen del tráfico que va a tiendas mayoristas", añade. El informe añade que entre 220 y 275 centros comerciales cerrarán sus puertas en los próximos cinco años. "También se pierden trabajos y esto influye en la recaudación de impuestos", según Clapp. Además, las tasas de criminalidad han aumentado y puede ser un problema en las zonas cercanas.

Las economías locales tardarán años en recuperarse del cierre de centros comerciales que llevan en el país desde los años 70. En EEUU, hay más de 2 metros cuadrados de espacio comercial por persona, lo que le convierte en el país con más espacio comercial per cápita del mundo. Le sigue Canadá, con 1,5 metros cuadrados, según Morningstar Credit Ratings. Los minoristas que no cierren algunas de sus tiendas no sobrevivirán al momento que vive la industria, según el informe.