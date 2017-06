En nuestra vida diaria, pocos inventos han tenido tanta importancia como el automóvil. Probablemente no somos conscientes, pero nuestras ciudades, nuestro trabajo y nuestro ocio están diseñados en buena medida para las necesidades de nuestros coches. Hace 120 años, habría sido impensable que una persona que tuviese su oficina en Madrid viviese en Pozuelo, Majadahonda o Las Rozas. Hoy nos parece lo más normal del mundo. ¿Y qué me dicen de ir a comer a un restaurante de las afueras o de hacer la compra en el hipermercado? Por no hablar de nuestros viajes al pueblo para visitar a los parientes. Nada de esto sería posible sin el automóvil. Incluso la mayoría de los que no conducen, organizan buena parte de sus vidas alrededor de los vehículos a motor: desde el que coge el autobús para ir al trabajo al que es usuario habitual de taxis cuando viaja.

Decíamos en este vídeo, en el que nos preguntábamos cómo serán los coches y las ciudades del futuro, que las dos innovaciones que más han influido en el diseño de nuestras urbes son el automóvil y el ascensor. Estos dos inventos han posibilitado que se multiplicara la población de nuestras megaurbes; por cierto, unas ciudades en las que se ha disparado la innovación, el crecimiento, la productividad y la riqueza. El siglo XX ha sido el de las grandes metrópolis y el coche explica buena parte de esa realidad.

Ahora, un nuevo invento amenaza con irrumpir en nuestras vidas y cambiarlas por completo. Hablamos del coche autónomo. Los gurús de la tecnología nos aseguran que no será un invento más. Que terminará con los atascos, permitiéndonos tener más tiempo libre (dentro y fuera del automóvil). Que cambiará nuestra forma de viajar. Que nos permitirá vivir en lugares que ahora mismo ni nos planteamos. Que dejará obsoleto el urbanismo del siglo XX y nos obligará a repensar cómo vivimos.

En realidad, nadie sabe si será para tanto. O si simplemente tendremos ciudades más tranquilas, con menos bocinazos, menos atascos y más carriles bici. Porque, además, junto al coche autónomo está llegando a nuestras vidas la revolución de los nuevos combustibles. Hay quien habla de los eléctricos, del hidrógeno o del gas licuado (en realidad, ya hace años que algunos modelos circulan con estos combustibles alternativos).

Treinta pistas

En Libre Mercado no vamos a hacer predicciones. Nos limitaremos a dar algunos datos y un puñado de apuestas que los expertos, sobre todo en EEUU, donde más avanzado está este tema, señalan como claves para intuir por dónde irán los tiros. Dentro de 15-20 años será el momento de mirar atrás y comprobar si el coche autónomo realmente cambió nuestras vidas como el motor de explosión cambió la de nuestros abuelos y sus carromatos; o si todo se ha quedado en un bluff y simplemente tenemos automóviles con más pantallas.