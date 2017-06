BBVA asegura que no presentó oferta por Popular: "No tenemos ninguna espina clavada"

Francisco González | EFE La exposición inmobiliaria de Banco Popular fue determinante para que el banco que preside Francisco González no presentase oferta. Más de una semana después de una de las noticias financieras más relevantes del año, se van despejando las incógnitas de la realidad de la operación. El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, ha afirmado que la entidad no presentó oferta alguna por Popular. Vila ha explicado que una de las causas de esta decisión fue por la exposición inmobiliaria de Popular. El consejero delegado de BBVA ha dicho que tuvo "algo que ver" en el hecho de que su entidad no presentara una oferta en la subasta abierta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por el banco en el marco de su resolución. "Como hemos compartido, la operación no nos encajaba estratégicamente, por eso no hemos presentado ninguna oferta", ha añadido el segundo ejecutivo de BBVA en el seminario La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?, que se celebra estos días en la UIMP de Santander. Torres Vila ha negado, a preguntas de los periodistas, que la entidad tenga "ninguna espina clavada" por Popular, ya que el negocio no les encajaba. La entidad considera que tras la venta a Santander por un euro simbólico no se tiende a una especie de oligopolio, ya que considera que el sector financiero en España "está muy fragmentado". Compartir

