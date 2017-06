Odio a los turistas en las marquesinas: "Barcelona no es tu maldito centro comercial"

Nada más hacerse con la alcaldía en 2015, Ada Colau decretó una moratoria para abrir nuevos hoteles en Barcelona que todavía no ha levantado. Colau puso también en su punto de mira a los pisos turísticos y a los cruceros, y abrió la veda en lo que ya se conoce como turismofobia.

Mientras la hostilidad hacia los visitantes iba creciendo, empezó a ser habitual ver en las paredes de las calles de la Ciudad Condal pintadas con el eslogan Tourists, go home. Ahora, el odio a los turistas se ha sofisticado y ha llegado a las marquesinas.

Como si se tratara del anuncio del estreno de una película, hace semanas aparecieron en algunas de las marquesinas de la ciudad unos carteles con unos mensajes muy poco hospitalarios. "Barcelona it s not your fucking shopping center" (Barcelona no es tu maldito centro comercial), rezaba uno de los más famosos. "Alerta turismo especulación inmobiliaria", decía otro, que además relataba las supuestas calamidades que sufren los vecinos de la ciudad debido a la afluencia turística. "Stop raising my rent" (Dejad de subir mi alquiler), pedía un tercero.

No es un caso aislado. La campaña de turismofobia sigue en las calles de #Barcelona. Es un ataque intolerable y exigimos su retirada. pic.twitter.com/4Y9sIOg06v — Carina Mejias (@CarinaMejias) June 19, 2017

El primero de los mensajes estaba firmado como bcn.cat, la página web del Ayuntamiento, lo que en un principio llevó a pensar que esta campaña estaba promovida desde el mismo consistorio. Ayer domingo, el organismo que dirige Ada Colau lo desmintió en su cuenta de Twitter. "Ordenada la retirada de un falso cartel publicitario de un panel público. El contenido no corresponde a ninguna campaña municipal", se limitaron a explicar.

Ordenada la retirada d'un fals cartell publicitari d'un plafó públic. El contingut no correspon a cap campanya municipal. — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) June 18, 2017

Todavía se desconoce la autoría de esos mensajes y la identidad de quien les ha facilitado el acceso a estos paneles publicitarios, lo que ha indignado a Carina Mejías, la presidenta del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el consistorio barcelonés. Mejías considera "irresponsable" la campaña de turismofobia y contra el comercio que se está llevando a cabo en la Ciudad Condal. Para Mejías los carteles, pegatinas y pintadas en espacios públicos de la ciudad en contra del turismo "no son aislados" por lo que ha anunciado que pedirá "explicaciones y responsabilidades al gobierno de Colau"

En este sentido Mejías ha reclamado a Colau que "frene su discurso populista condene los hechos y deje de amparar actos en contra del sector turístico de la ciudad". Mejías también le ha reclamado que ponga en marcha "las medidas necesarias para no perjudicar la promoción y la proyección de Barcelona".

"La turismofobia perjudica de forma grave sectores económicos muy importantes como son el comercio y todo los servicios que giran en torno al turismo", ha lamentado la líder de Cs en Barcelona. Y ha añadido que se trata de acciones que "emiten un mensaje negativo a la comunidad internacional alejando a posibles visitantes y afectando a las oportunidades de negocio que se podrían generar en Barcelona".