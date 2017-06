Barack Obama habla contra la desigualdad cobrando 6.875 euros por minuto

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama no para de hacer caja desde que abandonó la Casa Blanca. Como ya publicó Libre Mercado, su próximo libro de memorias va a suponerle la friolera de 65 millones, en virtud de un jugoso acuerdo suscrito por el exmandatario con la casa editorial Penguin Random House.

Pero la cosa no acaba aquí. Y es que Obama también se ha lanzado al ruedo de las conferencias, otro ámbito en el que tiene previsto volcarse durante los próximos años. El caché del expresidente también está por las nubes en lo referido a su faceta de orador. De hecho, su reciente discurso ante la Cámara de Comercio de Montreal, en Canadá, le ha supuesto la friolera de 6.875 euros… ¡por minuto!

Según ha trascendido, la factura total de la conferencia asciende a 400.000 dólares. Curiosamente, el tema escogido por Obama para su intervención fue la necesidad de "luchar contra la desigualdad". El expresidente declaró en Montreal que "la concentración de riqueza alimenta la opinión de que los gobiernos funcionan para beneficiar a los poderosos".

Para Obama, el aumento de la desigualdad "es la receta perfecta para que cale el cinismo y aumente la polarización". En su opinión, "la desigualdad conduce a menos confianza en las instituciones y más desconfianza entre las personas. Por eso hay quienes acaban optando por alternativas populistas".

El discurso pronunciado por Obama convocó a la friolera de 6.000 personas. El precio medio del evento fue de 375 dólares, aunque las mesas más cercanas al escenario se vendieron por precios mucho mayores. Entre los allí presentes estaban políticos locales, empresarios e incluso el astronauta Marc Garneau.

Durante su paso por Montreal, el expresidente de EEUU aprovechó también para reunirse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que publicó un tuit de agradecimiento por la visita.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w