Dimite el jefe y fundador de Uber por presiones de los accionistas

El fundador y director general de la popular empresa de transporte compartido Uber, Travis Kalanick, ha dimitido debido a las presiones de accionistas y poco después de haber anunciado una excedencia, informó este miércoles el New York Times. "Amo Uber más que nada en el mundo y en este difícil momento en mi vida personal he aceptado la petición de los inversores de hacerme a un lado para que Uber pueda volver a crecer y no distraerse con otra pelea",afirmó Kalanick en un comunicado enviado al diario neoyorquino.

Los accionistas se habían mostrado molestos por los últimos escándalos y habían expresado preocupación sobre posibles abruptas caídas en su valor como consecuencia. El hasta ahora consejero delegado mantendrá, no obstante, un puesto en el consejo de administración de la empresa. Kalanick, de 40 años, había anunciado la pasada semana que se ausentaría de sus funciones durante un tiempo no especificado para centrarse en sí mismo y reflexionar sobre cómo construir un equipo líder "de categoría".

La salida del máximo responsable de Uber llega tras una investigación interna de la cultura corporativa de la compañía realizada por la firma del ex fiscal general de EEUU Eric Holder y motivada por denuncias de acoso sexual y discriminación en el seno de la compañía.

Uber, fundada en 2009, ha revolucionado el transporte compartido en todo el mundo, puesto en jaque a la industria del taxi y alcanzado un valor de 68.000 millones de dólares, con inversores que incluyen desde grandes firmas como BlackRock o el fondo de inversión público de Arabia Saudí a pequeños accionistas.