El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha lanzado una advertencia este jueves: si el sector no puede innovar no puede crecer. Roldán ha lamentado que muchas veces la regulación a la que están "sometidos como bancos es un corsé que impide la innovación". Además, los nuevos operadores (startups que entran en el negocio financiero) , ha dicho, lo tienen mas fácil al no tener una regulación específica y "cuando la tienen es mucho mas laxa".

El presidente de la patronal bancaria ha afirmado que la "competencia salvaje" que existe en el sector bancario español se mantendrá por la llegada de nuevos operadores. "Percibo que estamos en un sector donde la competencia no solo es adecuada, es salvaje, y me siento muy cómodo con un sector con una competencia salvaje", ha comentado durante su intervención en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?', organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Roldán lamenta que los nuevos operadores lo tengan "mucho más fácil" que la banca tradicional que es "un sector altamente regulado". Por otro lado, ha hecho referencia a la necesidad de que exista una verdadera neutralidad tecnológica, es decir, a "misma actividad, mismos riesgos y misma regulación".

Desde la AEB no abogan, tal y como ha explicado Roldán, porque estas fintech tengan la misma regulación que la banca tradicional pero instan porque exista "a mismo nivel de riesgo misma regulación".

Pide transparencia en los procesos de restructuración

Durante la conferencia, Roldán ha calificado de manera positiva la solución que se dio a la situación de Popular que a su juicio fue "de las opciones que había", la "mejor para los clientes y, probablemente, para los acreedores".

Además, ha reconocido la necesidad de "dotar de la máxima transparencia a todos los procesos de resolución. No 'ex ante', pero sí 'ex post', en los informes de los asesores para la valoración, es necesario que se dé", en referencia con las dudas que durante los últimos días se están generando en torno a la retirada de depósitos de Popular.