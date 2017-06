Empleados con vacaciones ilimitadas y gastos pagados, el éxito de Netflix

House of Cards, Orange Is the New Black y Making a Murderer son tres series que se han convertido en las favoritas de miles de espectadores. A priori, no tienen mucho que ver entre ellas, sin embargo, las tres son producciones de Netflix, conocido por ser uno de los "grandes éxitos de las dos últimas décadas", según Forbes.

Con más de 90 millones de suscriptores en todo el mundo, la empresa estadounidense fundada en 1997, ingresó 8.830 millones de dólares a finales de 2016 gracias a su servicio de películas y series online en streaming. Una cifras descomunales a las que muchos intentan poner respuesta. ¿Cuál es la clave del éxito de Netflix?

"Se supone que las reglas están para proteger la calidad, consistencia y beneficios con los que una empresa crece. Sin embargo, no son las reglas las que le han llevado al éxito, es la ausencia de ellas", señala Kevin Kruse en Forbes.

Esta ausencia de normas se explica en el documento ‘Netflix Culture Deck’, calificado por la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, como "uno de los documentos más importantes que han salido de Silicon Valley" y que se ha visto millones de veces en todo el mundo. En el vídeo, los líderes de Netflix explican la lógica tradicional de las reglas y los beneficios a corto plazo de reducir errores, pero que hacen perder trabajadores potenciales.

"Cuando el mercado cambia por los avances tecnológicos, competidores o nuevos modelos de negocio, las empresas con normas no se pueden adaptar tan rápido como sus competidores", señala Kruse. Unos movimientos lentos que empujan a la empresa "hacia la irrelevancia". La compañía se centra en la contratación de los mejores empleados y en ofrecer una recompensa a quienes ofrezcan un mayor rendimiento y no a quienes hayan tenido un bajo rendimiento.

"Crear un entorno sin normas convierte a las personas en la mejor versión de sí mismas".

Las personas responsables son las que tienen que tener las empresas y que ,además de ser dignas de alcanzar una libertad, pueden prosperar dentro de ella.

'Vacaciones ilimitadas' y tarjetas sin límite de crédito

Esta filosofía ha llevado a desarrollar políticas pioneras en el departamento de RRHH, como las ‘vacaciones ilimitadas’. Gracias a esta política, los trabajadores tienen vacaciones ilimitadas, aunque se les pide que estén en fechas clave, como lo son los últimos días de un trimestre en el área de contabilidad y reunirse con RRHH cuando quieran pedirse más de 30 días libres.

"Actúe según el mejor interés de Netflix" es el lema de la empresa hacia la política de gastos de los empleados. Se espera que los empleados gasten el dinero "como si fuese el suyo propio, gastando ante buenas oportunidades y ahorrando cuando sea posible", afirma Patty McCord, Chief Talent Officer de Netflix. Gracias a esto, los trabajadores reservaban sus viajes de forma online y la empresa se ahorró mucho dinero al prescindir de agentes de viaje.

Sin embargo, llegar a este nivel requirió una ‘curva de aprendizaje’. A veces, hablaban con algunos empleados que comían en restaurantes de lujo, "estos restaurantes están bien para temas de ventas o de reclutamiento, pero no para comer con un compañero de Netflix", refleja McCord. Esta libertad es la causante de la trayectoria de Netflix y de la contratación de los mejores empleados.

"Si uno se esfuerza en contratar personas que defiendan los intereses de la empresa y que entiendan y apoyen un lugar de trabajo de alto rendimiento, el 97% de los empleados hará las cosas bien. La mayoría de las empresas invierten tiempo y dinero en políticas que permitan lidiar con los problemas del 3% restante", explicó Patty McCord, Chief Talent Officer de Netflix, en un artículo publicado en el Hardvard Business Review en 2014. "Intentamos no contratar a ese tipo de personas y si las contratamos por error las dejamos marchar", añadió.