Numantia Patrimonio Global, el fondo en el que confía Juan Ramón Rallo

Su curioso nombre nos recuerda la defensa tenaz de la famosa ciudad celtíbera asediada por los romanos. Numantia Patrimonio Global es el nuevo compartimento que desde hace sólo dos semanas se ha incorporado al fondo Renta 4 Multigestión.

Tras su discreto lanzamiento, casi reservado a familiares y personas cercanas al asesor, el nuevo fondo empieza a ser conocido por la confianza que ha depositado en él el reputado economista Juan Ramón Rallo, quien reconoce que seguía de cerca el proyecto desde hace tiempo: "El fondo llena un vacío dentro del universo value: buscar un extra de calidad entre las compañías más seguras y a la vez más rentables del mercado", nos comenta.

Como explica el asesor, Emérito Quintana, la estrategia combina la inversión en valor, filosofía aplicada por gestores españoles de éxito como Francisco García Paramés o Álvaro Guzmán, con el hincapié en la certidumbre, estabilidad y calidad de los negocios en los que invierte: "Coincido con Warren Buffet en que es mucho mejor comprar un negocio excelente a un precio justo que un negocio que va justo a un precio excelente. Pongo un gran énfasis en la certidumbre", asegura Emérito.

Aunque, efectivamente, Numantia Patrimonio podría entrar dentro de la categoría de fondos de inversión en valor (una rama muy fértil y rentable en España que trata de encontrar infravaloraciones pasajeras en el mercado), parece que este nuevo vehículo es ligeramente distinto, tal y como señala Quintana a Libre Mercado.

- En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de fondos de inversión en valor, ¿le preocupa que sean demasiados? ¿En qué se distingue este fondo? ¿Cuál es la filosofía?

Me encanta que cada vez más gente se interese por la inversión en valor, pues es una metodología sensata y de sentido común para invertir nuestros ahorros. No creo que sean demasiados, creo que debería haber muchos más, pues el porcentaje del ahorro español que gestionan es muy reducido. Aun en un entorno de tipos ultrabajos como el actual, donde los depósitos no rentan nada y la renta fija está en clara burbuja, la mayoría de la inversión en fondos es captada por las redes de los grandes bancos. Yo siempre recuerdo a la gente que los directores de banco no son asesores, son comerciales, y si le preguntas a un peluquero si necesitas un corte de pelo, ¿qué te va a decir?

Por otro lado, la principal característica distintiva de Numantia es que limita su universo de inversión a las empresas con ventajas competitivas fuertes y sostenibles que aumentan de valor año tras año. El filtro es muy claro: tengo que estar tranquilo y convencido con la empresa si tuviese que dejar el patrimonio familiar en ella durante 10 años, no me interesan las infravaloraciones pasajeras de negocios inciertos. Yo mismo invierto todo mi ahorro disponible en el fondo y quiero dormir tranquilo; obviamente trato de maximizar el margen de seguridad, pero también reconozco el coste de oportunidad de no ser dueños de negocios excelentes a largo plazo.

- ¿Podría darnos algún ejemplo de empresas que tenga en cartera? ¿Se invierte en toda Europa?

En realidad la cartera es global, así evitamos el sesgo que existe en España hacia las empresas nacionales. En ella hay meses de trabajo y análisis. Las posiciones aún no son públicas, pero puedo adelantar algunas de ellas como Nestlé, Berkshire Hathaway (el conglomerado de Warren Buffett), Roche, LVMH (Louis Vuitton Moet), XPO Logistics, Porsche o Brookfield. Esta última destaca por tener un gestor excelente que, además, es uno de los principales accionistas. Nos gustan los gestores que además son dueños porque realizan una gestión más sensata y consiguen mejores rentabilidades que el resto; como suele decirse, el ojo del amo engorda al caballo.

- ¿Qué proceso utiliza para generar las ideas de inversión? ¿Hay algún "truco" para encontrar buenas oportunidades?

Bueno, siempre es buena idea comenzar revisando las carteras de los fondos y gestores que uno admira, en especial los que también se centran en la calidad y las ventajas competitivas. Es una fuente de ideas gratuita que te permite empezar a investigar y caminar a hombros de gigantes. También es útil la simple lectura aleatoria de información económica, así como seguir la cadena de valor de cada sector. El resto es leer, leer y leer. No puedes realizar una búsqueda automática de características cualitativas como imagen de marca, gestión excelente o certidumbre futura.

- ¿Cómo surgió la colaboración con Juan Ramón Rallo?

En su día él fue mi profesor en el Máster de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, y desde el primer momento se interesó y me ayudó con el proyecto. Por aquel entonces yo gestionaba una sociedad familiar, consiguiendo una rentabilidad media del 15% anual con empresas de calidad. Juan Ramón es extremadamente inteligente, y él mismo dirige el Máster de Value Investing de OMMA, así que ¿quién mejor que él para pedirle consejo? No sólo será un colaborador valioso en temas relacionados con el ciclo económico, sino también analizando y cuestionando la fortaleza de las ventajas competitivas de las empresas en cartera.

- Por último, ¿cuál es la inversión mínima para ser partícipe?

La inversión mínima es de sólo 10€, así que cualquier persona puede empezar desde muy poco si comulga con la filosofía del fondo y tiene su mirada en el largo plazo. Lo que sí es necesario es tener una cuenta en Renta 4, que son gratuitas si sólo se utilizan para la tenencia de fondos. Además, su herramienta de aportación periódica es muy cómoda. Sí agradecería a los futuros co-propietarios que enviasen un email a info@numantiapatrimonio.com para poder mantenerles informados periódicamente de las inversiones que realizamos. Lo primero es entender en lo que uno invierte.