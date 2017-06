Albert Rivera no cede ni un milímetro en su exigencia al Gobierno de una rebaja fiscal: "Si este país va mejor de lo que iba, si España crece al 3% del PIB, si dice el Gobierno que mejoran incluso las expectativas con la recaudación de lo previsto en los impuestos, no hay un solo motivo para que el Gobierno se guarde en un cajón una bajada de impuestos para los que menos tienen, para las clases trabajadoras y para los que no llegan a final de mes".

El líder de Ciudadanos ha pronunciado estas palabras este viernes en el Hotel Rafael Atocha de Madrid, donde se ha celebrado la reunión ordinaria del Consejo General de la formación naranja.

Nuevos ataques a Montoro

Para reforzar su argumento, Rivera ha arremetido contra Cristóbal Montoro, justo en la semana en que ha sido reprobado por el Congreso con el voto a favor del Grupo de Ciudadanos: "No es de recibo que el ministro de Hacienda sea el ministro de la amnistía fiscal, el que perdona a Bárcenas, a los Pujol, a los Rato y luego diga que no podemos bajar los impuestos".

Para el líder centrista, "esta batalla no es contra el Gobierno" si no, ha dicho, es "algo de justicia, para devolver a la clase media lo que es suyo, su dinero". Rivera ha dicho que los españoles "pasamos medio año tributando para el Estado" en referencia al conocido como día de la liberación fiscal.