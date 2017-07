El Gobierno ha celebrado este lunes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el límite de gasto no financiero del Estado para 2018, así como una actualización del cuadro macroeconómico. En esta revisión, el Ejecutivo ha elevado del 2,7% al 3% su previsión de crecimiento de la economía para 2017, en tanto que ha bajado su estimación de la tasa de paro en una décima, hasta el 17,4%.

"Se trata de una revisión prudente, inferior a la que están realizando el resto de analistas", ha afirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De hecho, en esta línea, hay que recordar que el propio De Guindos aseguraba hace unas semanas que en el segundo trimestre España estaba creciendo a una tasa anualizada de entre el 3,5 y el 4% del PIB. Si esta cifra se cumpliera, sí que el 3% de crecimiento del PIB para el conjunto del año parecería una previsión conservadora.

Para 2018 también ha elevado una décima la previsión de crecimiento del PIB, hasta el 2,6%, y ha bajado dos décimas la del paro, hasta el 15,4%. Dentro de tres años, en 2020, también rebaja la tasa de paro prevista hasta el 11,1%, desde el 11,2% anterior, con un número de ocupados que a finales de 2019 superará los 20 millones de euros.

En el año 2013 "tuvimos el paro en máximos en el 27%" y esta revisión supone que "se va a reducir el desempleo en más de la mitad desde el momento más caliente de la crisis", ha apuntado De Guindos. Según sus previsiones, hasta 2020 se crearán más de 2 millones de nuevos empleos en nuestro país. De cumplirse estos pronósticos, España iniciaría la nueva década con el mismo número de ocupados (20,5 millones) que tenía justo antes de la crisis de 2007-08.

Sube el techo de gasto

Sobre el techo de gasto, el Gobierno ha fijado en 119.834 millones de euros el límite de gasto no financiero del Estado para 2017, lo que supone un aumento del 1,3% respecto al del año pasado. Hay que recordar que esta partida supone sólo algo más de la tercera parte del gasto no financiero incluido en los Presupuestos Generales del Estado (y que asciende a 318.000 millones para este año, una vez que se incluyen el gasto de la Seguridad Social, los organismos autónomos o las transferencias a otras administraciones públicas). Además, no es una cifra cerrada, que ate al Ejecutivo: se puede dejar de ejecutar parte del Presupuesto, como ha ocurrido en alguna ocasión en los últimos años y también es posible ampliar el gasto mediante créditos presupuestarios.

Montoro ha destacado que el techo de gasto aprobado, paso previo a la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, permitirá asegurar para el año que viene la salida de España del procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmersa desde 2009, algo "crucial" porque España ha estado"una década entera por encima del 3%". Eso sí, hasta ahora los Gobiernos españoles (primero el del PSOE y luego el del PP) han incumplido de forma reiterada sus compromisos en materia de déficit público. Así, ha explicado que el Ejecutivo ha mantenido la meta de déficit público del 2,2% del PIB comprometida para 2018, repartida en el 0,7% para el Estado, el 1,2% para la Seguridad Social, el 0,3% para las CCAA y el 0% para los ayuntamientos.

El Gobierno cree que este techo de gasto también permitirá acometer el incremento salarial que se empezará a negociar con los sindicatos para los empleados públicos en 2018 y que los ministerios cuenten con una disponibilidad de gasto de 35.000 millones de euros.

Para 2919, los objetivos son de un déficit del 0,3% para el Estado y del 1% para la Seguridad Social, frente al equilibrio de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Para 2020, España registraría solo un déficit del 0,5% de la Seguridad Social, si bien Montoro ha dicho que "no habría déficit" porque "lo más probable" es que alguna de las otras administraciones registraría superávit, y se lograría el equilibrio de las finanzas públicas que son "equilibradas y saneadas".

A su vez, el Gobierno ha aprobado un aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020. No es lo mismo la regla de gasto que el techo de gasto. La regla vincula el crecimiento del gasto de las administraciones públicas con el crecimiento de la economía.