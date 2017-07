¿En qué invierten los gurús españoles del value investing?

La Bolsa de Madrid acogió esta semana la celebración de Iberian Value, un foro sobre la industria de gestión de fondos en el que estuvieron presentes algunos de los principales nombres del sector. A lo largo del acto intervinieron gestores de reconocido prestigio, como Francisco García Paramés, Álvaro Guzmán de Lázaro, Iván Martín o Beltrán de la Lastra.

Paramés, que saltó a la fama de la mano de Bestinver y ahora vuela en solitario con su nueva gestora Cobas AM, arrancó su intervención defendiendo que "es importante tener reglas de actuación, pero hay que ser flexibles a la hora de cambiarlas cuando es necesario". Como ejemplo de adaptabilidad, apuntó que su nueva firma está "utilizando la estrategia de cubrir la moneda, porque pensamos que no hacerlo podría hacernos sufrir en algún momento, ante tanta incertidumbre en la política de los bancos centrales".

Refiriéndose a nuestro país, Paramés apuntó que "España es un mercado bastante más pequeño que el mercado global. Ahora mismo, es más difícil encontrar valor en España que en otros sitios. Donde sí seguimos intentando invertir el máximo posible es en Europa, donde nuestros valores han tenido un recorrido magnífico a lo largo de los últimos años".

Sobre los próximos pasos de su nueva gestora, declaró que "con ánimo de clarificar las cosas, queremos que nuestros clientes sepan que no queremos crecer sin límite, de manera que, en el momento en que la gestora llegue a un tamaño de 5.000 millones de euros, dejaremos de aceptar nuevas suscripciones".

Finalmente, Paramés remarcó que "si hay un sector value ahora mismo es posiblemente el del automóvil. Tenemos el 10% de nuestro fondo internacional en tres compañías del sector. Y, de hecho, si nos ponemos en el peor de los casos y las ventas de coches bajan en Estados Unidos, creemos que igualmente esa tendencia sería compensada por las ventas en otras regiones del mundo".

La visión de Beltrán de la Lastra

La jornada, organizada por Finect y El Confidencial, continuó con Beltrán de la Lastra, que precisamente recogió el testigo de Paramés al frente de Bestinver. En su opinión, "nada es más importante que analizar las compañías a fondo, nuestro equipo le dedica a ello más de 30.000 horas. Las tres reglas básicas que utilizamos son proteger el capital, poner el tiempo a nuestro favor y contribuir con cada decisión a la robustez de nuestras carteras".

Para Beltrán, "no hay que hacer tesis de inversión que dependan de que cambien las cosas, sino que tenemos que entrar en negocios que ya sean buenos hoy, pero que tengan un valor bursátil inferior al valor intrínseco que hayamos identificado". Como ejemplo de inversión, habló de la entrada de Bestinver en B&M, una firma inglesa en la que la gestora depositó su confianza aprovechando el bajón de cotización que se derivó del referéndum del Brexit. "Aquello supuso una caída de su valor del 27%. Desde ese mínimo, y a lo largo del último año, la acción ha crecido un 40%", señaló.

¿Qué piensa Iván Martín?

El gestor de Magallanes, Iván Martín, tomó la palabra a continuación. En su intervención apuntó que "los bancos como modelo de negocio no nos resultan atractivos, al menos en los últimos años. Vemos que el sector financiero enfrenta un proceso muy largo, una travesía en el desierto en la que siempre cabe el riesgo de quedarte sin agua".

"Existen muchas oportunidades en aquello que no quiere nadie. A menudo hacemos de coche escoba. Nos toca recoger compañías que están penalizadas en el mercado. Eso hemos hecho en Iberpapel, Barón de Ley… Esta mentalidad también significa que aportamos liquidez al sistema, comprando cuando nadie compra y vendiendo cuando nadie vende".

Para el responsable de Magallanes, "queda valor por explorar en empresas marítimas, en firmas de telecomunicaciones, en compañías agrícolas… Donde no es tan fácil vernos es en aquellos segmentos del mercado en los que quieren entrar todos. No seguimos ese momentum, no nos importa la corriente ni la opinión general del mercado, tenemos criterio propio. Nuestras características centrales son la paciencia, el horizonte de largo plazo, la alineación de nuestros intereses con los de los clientes y, por supuesto, la capacidad de pensar de forma distinta".

Ponencia de Álvaro Guzmán de Lázaro

Por su parte, el gestor de azValor, Álvaro Guzmán de Lázaro, explicó su estilo de inversión en la última de las intervenciones de la jornada. De entrada, apuntó que "la clave es comprar a un buen precio, y ese buen precio no se da cuando "todo va bien" y "todos lo saben", sino que exige acertar en momentos más complejos, en los que el mercado recela de la compañía en cuestión.

Para Álvaro Guzmán de Lázaro, uno de los ejercicios más importantes que debe hacer todo value investor es el de "analizar los errores". En este sentido, el que fuera compañero de García Paramés en el equipo gestor de Bestinver defendió que "hay que mirar la contabilidad al detalle, como si fuésemos un forense, porque a menudo engaña".

Como casos de inversión, habló del atractivo del holding Grupo México (al que ensalzó por sus filiales dedicadas al cobre) y del potencial de Galp Energía (firma a la que aplaudió por su capacidad para producir a precios muy bajos).