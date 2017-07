España, ¿un problema de ingresos públicos?

Desde que comenzara la crisis económica de 2007, multitud de actores políticos y sociales, sobre todo desde la izquierda, han abanderado las protestas por el supuesto bajo nivel de ingresos públicos que, según ellos, sufren las Administraciones Públicas españolas. En su opinión, este hecho estaría mermando la capacidad de desarrollo del Estado del Bienestar.

Como referencia suelen tomar los ingresos públicos del resto de países de la Eurozona, un grupo en el que España queda en las últimas posiciones. Pero casi siempre olvidan comparar a estos mismos países en relación con su gasto público. Asimismo, ignoran el comportamiento de las cuentas públicas en España en los últimos años: los ingresos se mantienen más o menos estables y son los gastos los que han crecido, lo que evidencia que no hay nada parecido a la austeridad de la que tanto hablan estatistas de derechas e izquierdas.

Por último, se olvidan de comparar a España con otros países desarrollados (OCDE), como EEUU, Japón o Suiza, donde los ingresos públicos también son relativamente bajos y el nivel de vida no tiene nada que envidiar al español.

Administración Central y Seguridad Social

Entrando en el detalle de los ingresos, echemos un vistazo por cada administración. En primer lugar, la Administración Central tuvo en 2007 unos ingresos de 146.5000 millones de euros, sin tener en cuenta las operaciones financieras. Como siempre ocurre cuando se pincha una burbuja económica, los ingresos públicos caen. Es lo que tuvo lugar durante los años 2009, 2010 y 2011, pasando de 158.800 a 106.000 millones de euros. Fue a partir de 2012, con la subida masiva de impuestos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y la recuperación, cuando los ingresos volvieron al nivel previo al pinchazo de la burbuja, llegando en 2016 a una cantidad de 134.800 millones de euros.

La Seguridad Social, por su parte, ha aumentado sus ingresos en estos mismos años, desde 2007, cuando ingresó 112.600 millones de euros. En el año 2012 descendió hasta los 115.100 millones de euros y en 2016 marcó su máximo histórico, con 119.400 millones. La inmensa mayoría de ingresos de esta administración pública procede de las cotizaciones que pagan los trabajadores. En 2017 se espera alcanzar el récord en esta partida, superando los 119.000 millones vía cotizaciones que se alcanzaron en el año 2008.

Comunidades Autónomas (CCAA)

En el caso de las administraciones autonómicas, se produjo un ligero descenso de los ingresos como consecuencia de la crisis económica (de 120.000 millones de euros en 2007 a 115.000 millones en 2009), hubo un repunte en 2010, para volver a bajar hasta 2013, año en el que volvió a subir la recaudación y los ingresos autonómicos en general.

Entes Locales (EELL)

Los Entes Locales engloban los Ayuntamientos, Comarcas, Mancomunidades, etc. Son las administraciones públicas más saneadas, ya que suelen presentar un déficit muy bajo o incluso cuentas saneadas con superávit.

En el caso de sus ingresos, hace un recorrido parecido a las autonomías: crecen hasta 2009 (cuando marcan su máximo con 84.000 millones de euros), decrecen (en 2011 ingresaron solamente 70.000 millones) y vuelven a crecer con el inicio de la recuperación económica a partir de 2013.

Se puede observar que, aun cayendo los ingresos en casi todas las administraciones (salvo en la Seguridad Social donde aumentan), éstos se encuentran en un nivel similar a los de 2007 (y superior al nivel pre crisis). No se puede hablar de una caída preocupante de los ingresos públicos. Aunque a aquellos que dicen que estamos ante un problema de ingresos les pueda parecer insuficiente debido a la fuerte subida de los gastos que quisieran imponer.

Si analizamos los niveles de gasto público desde 2007, sí podemos decir que tenemos un problema de gasto, que aumentó en los años de bonanza y no se ha recortado apenas desde entonces. Algunos olvidan que son los ingresos los que deben marcar los gastos, no al revés. Si no es así, lo lógico es que luego suban el déficit y la deuda pública.