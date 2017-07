El nuevo líder de CCOO: "La reforma laboral no crea empleo y orienta comportamientos perversos"

Terminó la era Toxo en Comisiones Obreras. La central sindical viene de celebrar hace escasos días su XI Congreso Confederal, un evento que ha servido para aupar al bilbaíno Unai Sordo como nuevo secretario general. Nacido en 1972, trabajó en la industria de la madera y, con 28 años, asumió el liderazgo de las juventudes de CCOO en el País Vasco.

Así comenzó una carrera ascendente en las filas del sindicato. Tras liderar las filas de la federación vasca, dio el salto a la escena nacional a raíz del adiós de Ignacio Fernández Toxo y, el pasado 30 de junio, logró una amplia victoria que, con el 90% de los votos, le convirtió en el nuevo mandamás de CCOO.

Su estreno mediático se ha producido esta misma semana, con una entrevista en RNE. A lo largo de su intervención, declaró que "es necesario que los Presupuestos Generales del Estado adquieran un carácter más expansivo" y afirmó que los planes del gobierno de Mariano Rajoy, que prevé una subida del 1,3%, "no son suficientes para consolidar un crecimiento importante". En opinión de Sordo, "aprobar este techo de gasto marca ya una impronta preocupante". Según el nuevo dirigente sindical, "estamos viviendo un crecimiento desigual. Las previsiones de crecimiento son del 3% del PIB pero solo se espera que los salarios aumenten 1,3%. Esta desigualdad en el reparto de la riqueza acabará generando una crisis futura".

El sindicalista vasco también apuntó que "CCOO no va a abandonar nunca los escenarios de movilización. No hablo necesariamente de huelga general, pero tampoco la podemos descartar. Cuando repunta la economía y no se da una justa distribución, se generan agravios comparativos y esa es la base para un proceso de movilización".

"La reforma laboral no está creando empleo"

Unai Sordo, ampliamente identificado como el delfín de Ignacio Fernández Toxo, también ha declarado a El Economista que "un gobierno que desarrollara políticas progresistas y más orientadas a mejorar la distribución de renta y de poder, pensando en la mayoría social, que es trabajadora, en efecto, situaría en mejor posición a la clase trabajadora de este país".

En esta línea, ha señalado también que "las políticas de austeridad, recetadas desde la Unión Europea y aplicadas por el Gobierno del PP con rigor y casi con devoción, han incrementado la desigualdad, han contribuido a la precarización del empleo y están dualizando la sociedad. Por tanto, claro que habría que dar un cambio en profundidad a la orientación de las políticas laborales y económicas que requiere de Gobiernos de izquierdas, de progreso".

Más duro aún fue cuando se le ha preguntado por la reforma laboral. "Se favorecen los peores modelos de gestión laboral, con la utilización sistemática de la contratación temporal y el despido prácticamente libre como fórmula. La apuesta por la devaluación interna como forma de competencia en una economía global es desastrosa. El PP se hace trampas al solitario cuando se dice que la reforma laboral está creando empleo, porque no es verdad. No es cierto que el marco laboral per se cree empleo y esto no es opinable. Lo que hace la legislación es orientar comportamientos de las empresas y en España orientamos comportamientos perversos".

En la misma conversación, el nuevo dirigente de CCOO declaró que "hay que mejorar la recaudación por el Impuesto de Sociedades" y defendió la aplicación de una "ofensiva fiscal" que aborde "pared de bonificaciones y exenciones".

Un imputado por los EREs, en su Ejecutiva

Como destacó el diario El País, la elección de Unai Sordo como nuevo secretario general de CCOO "ha quedado empañada por la inclusión en su Ejecutiva de Francisco Carbonero, un sindicalista andaluz que ha sido imputado por la juez María Núñez Bolaños en el caso de los ERE".

Aunque Sordo estudió la posibilidad de excluir a Carbonero de su Ejecutiva, la federación andaluza de Comisiones Obreras amenazó con hacer saltar por los aires el escenario de unidad que se había pactado de cara al congreso. El líder saliente, Ignacio Fernández Toxo, afirmó que "hasta donde alcanza a conocer la organización, la actuación de Carbonero fue impecable". Finalmente, Sordo cedió e incluyó al sindicalista andaluz en su gabinete.