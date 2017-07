Suben las horas extra pagadas por tercer año consecutivo

El mercado laboral sigue reflejando un cambio a mejor en la práctica totalidad de sus indicadores. Uno de ellos son las horas extra pagadas, que acumulan tres años de aumento frente al trienio de caídas en las horas extra no pagadas. Así lo recogen los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fijémonos primero en las horas extra pagadas, con datos para el primer trimestre del año. Entre 2012 y 2014, la cifra total bajó de 2,38 a 2,20 millones. Sin embargo, entre enero y marzo de 2015 se alcanzaron los 2,57 millones de horas extra pagadas, mientras que en 2016 hubo un nuevo aumento hasta llegar a 2,63 millones de horas extra pagadas. Este año, en el primer trimestre, los datos del INE apuntan que se ha dado un nuevo aumento, hasta llegar a 2,85 millones de horas extra pagadas.

En cuanto a las horas extra no pagadas, los datos siguen la tendencia inversa. En el primer trimestre de 2012 fueron 3,18 millones, frente a 3,23 millones en 2013, 3,39 millones en 2014 y 3,64 en 2015. No obstante, si nos fijamos en el último trienio, los datos para enero-marzo arrojan una línea descendente, hasta legar a 3,01 millones de horas extra no pagadas.