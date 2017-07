San Sebastián también quiere imponer una tasa turística

San Sebastián imita a Cataluña y Baleares. El alcalde de la ciudad, Eneko Goia, ha señalado que el Ayuntamiento está estudiando la implantación de una tasa turística en los alojamientos de la ciudad, que contribuya a sufragar los gastos en limpieza, mantenimiento o seguridad que el turismo genera en la capital guipuzcoana.

En declaraciones a los periodistas, con motivo del balance del devenir de la Semana Grande donostiarra, Goia ha explicado que aunque el turismo es un fenómeno que genera "actividad económica y riqueza" en la ciudad, "desde el punto de vista del ingreso directo vía tributos tiene una repercusión muy limitada".

En ese sentido, ha precisado que un Ayuntamiento como el de San Sebastián "sí que tiene un gasto adicional como consecuencia de la gran afluencia de visitantes, un gasto que fundamentalmente se produce en todos los servicios de limpieza y mantenimiento, en la seguridad o en agentes de movilidad, que hay que reforzar".

El regidor donostiarra ha considerado que "sería conveniente plantear en este momento el que todos esos gastos adicionales que ocasiona un fenómeno como es el turismo se pudieran sufragar, al menos en parte, con una figura de estas características".

Preguntado por si la implantación de esta tasa entraría en contradicción con la Ley vasca de Turismo, recientemente aprobada en el Parlamento vasco, Goia se ha mostrado convencido de que "no choca" con la misma. "No lo contempla, lo cual no quiere decir que no pueda existir. No se ha recogido en este momento pero no entiendo que eso lo descarte como posibilidad", ha precisado.

Respecto a si este impuesto turístico debería aplicarse en todo el País Vasco, el alcalde ha afirmado que a él le corresponde "mirar por lo que es mi ciudad" y que otras situaciones "habrá que verlas y habrá que plantearlas".