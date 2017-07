David Poulet: "Hay una burbuja en la renta fija y no es una burbuja tradicional"

David Poulet es un auténtico fuera de serie. A los diecisiete años ya había terminado la carrera de Derecho y, sin llegar a la mayoría de edad, le había fichado Amiral Gestion, una de las firmas de inversión más reconocidas de Europa. Desde entonces, Poulet no ha parado de crecer en el seno de Amiral hasta hacerse con la batuta de la estrategia de renta fija. En este sentido, el inversor galo viene de lanzar un fondo especializado en dicho campo, conocido como Sextant Bond Picking.

Nos sentamos a conversar en un céntrico restaurante madrileño. Lo primero que quiero saber es cuánto dinero depende de sus decisiones de inversión. Me contesta que "ahora mismo" tiene unos 400 millones de euros en activos bajo gestión. ¿Y por qué eso de "ahora mismo" ? Según me dice, la gestora cuenta con más de 250 millones de euros en liquidez, lista para invertir si aparecen nuevas oportunidades.

Aunque Poulet está especializado ahora mismo en renta fija, viene del mundo de la renta variable. Lleva más de quince años en la gestora y recuerda conferencias internacionales de value investing en las que acostumbraba a ser el único representante francés. "Estaba tan solo como el representante español que enviaba Bestinver", bromea.

Le pregunto si el paso a la renta fija ha hecho que replantee su filosofía value. Me dice que no, que la idea es "aplicar la misma filosofía, aunque no hablemos del mismo tipo de productos". ¿Y los resultados? Al igual que con la renta variable, esta táctica de inversión arroja resultados muy superiores al promedio de mercado. "La tasa de rentabilidad de nuestras operaciones de renta fija ronda el 5%. Es un nivel muy alto para este segmento de mercado. No olvidemos que muchos inversores están huyendo de la renta fija porque, en no pocos productos y fondos, la norma es encontrar rentabilidades muy bajas, cercanas a cero o incluso negativas", apunta.

¿Cómo lograrlo? Poulet me cuenta que Amiral se ha ido distanciando de la inversión tradicional en renta fija y ha empezado a explorar fórmulas menos habituales. "Un nicho muy atractivo son las emisiones que carecen de calificación crediticia. No por ello son malas, simplemente nos exigen más trabajo. Pero hablamos de emisiones de deuda que, precisamente por no tener rating, se mueven en rentabilidades más altas y están fuera del radar de muchos de los grandes fondos del sector. Por esta vía llegas a encontrarte bonos seguros y atractivos, incluso llegando a una rentabilidad del 9%, una tasa que más bien parecería sacada de la renta variable", explica.

Otro as bajo la manga de Poulet es la sinergia con los gestores de renta variable de Amiral. "En la casa abarcamos renta fija y renta variable, de modo que podemos compartir información y estudiar compañías más a fondo. Quizá una empresa no ofrece una emisión atractiva, pero sí resulta interesante para mis compañeros de renta variable. O quizá ocurre al revés y soy yo quien encuentra nuevas oportunidades por esta vía".

Manipulación monetaria

La gran amenaza que enfrenta la renta fija es la manipulación del mercado por parte de los bancos centrales. Poulet me advierte que sus inversiones tienen una sensibilidad del 2,2%. ¿Qué significa eso? Pues que los tipos podrían subir de la noche a la mañana un 2,2% y sus inversiones no se verían afectadas en absoluto. Teniendo en cuenta que la mayoría de movimientos en los tipos supone cambios de apenas unas décimas, el 2,2% de Poulet se antoja más que suficiente.

Le pregunto, en cualquier caso, por el papel de los bancos centrales. No titubea: "Hay una burbuja en la renta fija, pero no es una burbuja tradicional, no hablamos de fuerzas de mercado comprando desbocadas un determinado valor, sino de tipos al 0% que distorsionan por completo las dinámicas del mercado y lo alejan de un paradigma de inversión basado en los fundamentales". Esto explica la estrategia de bond picking que sigue Poulet: "Vamos bono a bono, prestando mucha atención a cada caso, buscando emisiones que puedan resistir cambios bruscos en los tipos de interés y persiguiendo bonos de empresas con manifiesta capacidad para devolver su deuda".

"España ha salido de la crisis"

Pasamos a hablar de economía. Quiero saber si le inquieta la aceleración de la innovación, un tema que pone en alerta a muchos seguidores del value investing. "Recuerdo que acudí hace algunos meses a una reunión anual que se celebra en Aix-en-Provence y que reúne a empresarios, economistas, inversores… No olvido el miedo que mostró el directivo de una gran multinacional a los cambios que se avecinan. Estamos ante un tsunami de cambios que afectará al mundo de la inversión y el reto es saber adaptarse", reconoce.

A continuación, le pregunto por su país… y por el nuestro. De Francia me dice que le preocupaba que el discurso de Macron, "que fuese solo eso, un discurso sin profundidad ni voluntad real de cambio". No obstante, me reconoce que ha cambiado de opinión y que, a tenor de sus primeros pasos, cree que Francia puede por fin enderezar el rumbo y seguir una agenda de reformas. Poulet cree que lo más urgente es "flexibilizar el mercado laboral, reduciendo el excesivo peso de los sindicatos, y simplificar el entramado normativo, que asfixia a las empresas". ¿Y qué hay de España? "Recuerdo que Emilio Botín dijo en 2014 que se habían hecho las reformas y que las cosas iban a cambiar para mejor. Poco a poco, los informes que llegaban a mi mesa lo iban certificando. Y ahora ya parece evidente que España ha salido de la crisis y está en una fase de recuperación", concluye.