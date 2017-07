ISDE reúne a lo más granado del sector jurídico en su ceremonia de graduación

El sector jurídico español tuvo el pasado jueves una importante cita, la ceremonia de graduación de 11 programas Máster del prestigioso Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

Como ya es tradición, el evento congregó en el madrileño palacio de los Duques de Pastrana a parte de lo más granado del mundo judicial español, con la presencia del vicepresidente del Tribunal Supremo, D. Ángel Juanes Peces, en la mesa presidencial del evento.

Además de Juanes Peces, el acto estuvo presidido por D. Jorge Pintó Sala, Presidente de ISDE; D. Juan José Sánchez Puig, Director de ISDE; D. Juan Zornoza, Director del Master de Acceso a la Abogacía y Director del Máster Internacional en Asesoría Fiscal; D. Ramón Terol, subdirector del Máster en Derecho del Deporte ISDE-Unidad Editorial; Mr. Efraim Barak, Director del Global Executive Master in International Sports Law del Master in International Sport Law y Fundador de Mirkin & Co; D. Javier Rodriguez Ten, Director del Máster Internacional en Derecho y Gestión Deportiva ISDE-IUSPORT; D. Enrique Ortega, Co-Director del Curso en M&A; Dª Patricia Vidal, Directora del Máster en Abogacía Internacional; D. Francisco Javier Silvan, Director del Master in International Law, Foreign Trade & International Relations y D. Raúl Ochoa. Director del Máster in Litigation

Entre el público, además de alumnos y familiares, hubo representación de más de 300 despachos de abogados colaboradores del centro, además de responsables universitarios y profesores.

Premio Jurídico Internacional ISDE

Cada año, ISDE hace coincidir esta entrega de diplomas con la celebración de su ya conocida edición del Premio Jurídico Internacional ISDE, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar minutos después en el mismo lugar. Destacados miembros del ISDE, en declaraciones a Libertad Digital, dijeron estar muy satisfechos, no sólo por la graduación de una nueva edición de sus programas másters, sino por la consolidación de su grado en derecho en doble título con Máster en Abogacía Internacional, así como la estrategia de expansión del grupo que ya cuenta con programas y sedes por Europa, EEUU y Asia, tanto en China como en la India.

En cuanto al premio jurídico, ISDE se muestra muy satisfecho por haber logrado consolidar una iniciativa que, en su novena edición, es ya una referencia dentro del sector jurídico.

El jurado del premio estaba compuesto por socios y directivos de despachos de abogados: Alfonso Ortega, Director del Observatorio de Migración de la ciudad de Elche; Antonio Aguiar, Director de IUSPORT; Alvaro Marco, Director Legal de BDO; Antonio Vázquez- Guillen, Socio de Allen & Overy; Dª. Beatriz Martínez –Falero, Directora de la Asesoría Jurídica y Secretaria del Consejo de Administración del Grupo Mahou San Miguel; César Albiñana, Socio Director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo; Emilio García Silvero, Jefe de los Servicios Disciplinarios y de Integridad de la UEFA; Enrique Arnaldo, Abogados de las Cortes Generales y Catedrático de Derecho Constitucional; Fernando Vives, Socio Director de Garrigues; Gonzalo Ulloa, Presidente de Gómez Acebo & Pombo; Jaime Olleros, Socio director de Andersen Tax & Legal España; Jorge Pintó, Presidente del ISDE; Juan José Lavilla, Socio Director Clifford Chance; Juan José Sánchez Puig, Director del ISDE; Juan Picón, Global Co-Chairman and Senior Partner DLA Piper; Luis Fernando Guerra, Socio Director Deloitte Abogados; Mª Cruz Martín, Jefa del Servicio de la UCI del Hospital de Torrejón, Madrid; Nielson Sánchez-Stewart, Socio Sánchez-Stewart Abogados; Pedro Pérez-Llorca. Socio Director de Pérez-Llorca; Rafael Martínez-Echevarría, Presidente de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados y Vicente Sierra, Socio de Freshfields.

Entrega de premios ISDE

Los premiados

Juan José Gonzalo Domenech, rama de Derecho Internacional (público o privado) en la categoría estudiante y Pompeyo Gabriel Ortega Lozano ,en la de profesional; en el área de Derecho Deportivo, Alexander Berger Peroni, en categoría estudiante y Jesús Manuel Coca López en la categoría profesional por último en la rama de Derecho Sanitario, categoría profesional, Eugenio Moure.

El premio para cada uno de los galardonados:

Un diploma acreditativo de ganador del Premio Jurídico Internacional ISDE, edición 2017; Una beca pro-mérito para estudiar uno de los programas Máster Executive 2017- 2018 del ISDE; Biblioteca Digital Thomson Reuters Aranzadi. Además, el Grupo Mahou San Miguel obsequió a los galardonados de todas las áreas con un lote de sus productos Premium. cortesía de Up Spain recibieron un Cofre VIP, que permitirá a los galardonados disfrutar de una experiencia de ocio inolvidable y Ginebra Nordés, entregó a los galardonados una botella de su mejor Ginebra Premium.