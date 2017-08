Los empresarios de Barcelona piden a Colau que ataje "de raíz" los ataques al turismo

Veintisiete asociaciones empresariales de Barcelona han enviado una carta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para pedirle "que corte de raíz" los "sucesivos" ataques y actos vandálicos que está sufriendo la actividad turística en la capital catalana.

La misiva la firman entidades como Comertia, RetailCat, el Gremio de Restauración de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona o Amics del Passeig de Gràcia, que expresan su "creciente preocupación y sensación de alarma" como consecuencia del ataque al autobús turístico que se produjo la semana pasada y que ha reivindicado Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP. Los empresarios aseguran que este no es un hecho aislado, sino que ya hace semanas que establecimientos hoteleros de la ciudad sufren "manifestaciones públicas e injuriosas constantes".

"Alcaldesa, todas las entidades firmantes de este escrito queremos solicitarle que pare de raíz estos hechos inmediatamente. Consideramos imprescindible que se produzca una condena firme, contundente y activa contra los mismos, tanto por su parte como de su equipo de gobierno", señalan las asociaciones empresariales.

Muestran asimismo su preocupación por el "grado de violencia" usado por colectivos como Arran, que precisamente este martes ha publicado otro vídeo en el que se ve cómo dos miembros de la organización pinchan las ruedas de bicicletas turísticas aparcadas en un estacionamiento de la ciudad.

Los firmantes creen que "hay que señalar, repudiar y castigar con la ley" a las personas que cometen estos actos, haciéndoles saber "que no habrá ningún tipo de tolerancia hacia ellos en Barcelona" y que la actividad turística es "un bien preciado e inherente". "De no hacerlo, Barcelona y nuestro país tienen mucho que perder", advierte el empresariado, que considera que la imagen internacional de la ciudad está en peligro y que, de no remediarlo, estos hechos pueden provocar "un daño irreparable", con las consecuentes afectaciones socioeconómicas que se producirían.

Las entidades confían en que las administraciones pondrán en práctica los recursos y mecanismos necesarios "para erradicar estas manifestaciones vandálicas", con el fin de salvaguardar la imagen y el prestigio de Barcelona y de Cataluña. Otras de las asociaciones que suscriben esta carta son la Asociación de Comerciantes de L'Illa Diagonal, el Gremio de Hoteles de Barcelona, el Eix Comercial Les Glòries o la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña.