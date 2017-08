Si el Mallorca, recién descendido a Segunda B, jugara contra el Real Madrid, probablemente el resultado sería 8 a 0 a favor del equipo merengue. No podría culparse a los jugadores del Mallorca del mal resultado: cada plantilla "da para lo que da". No se le puede exigir a un equipo de Segunda B derrotar al campeón de Europa.

Cada mes, con la publicación de nuevos datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado, los socialistas de todos los partidos se pelean por ser los primeros en decir que los empleos creados son "precarios", de "mala calidad" y con "bajos salarios". Ideas que, a fuerza de repetirlas machaconamente, demasiada gente de bien acepta por ciertas. Que la gente aspire a un trabajo mejor, es comprensible y saludable. Que el empleo que se crea responda a esos calificativos, es falso.

Los socialistas de todos los partidos dicen querer más y mejor empleo, pero no saben cómo conseguirlo. La verdad es que, si queremos más y mejores empleos, necesitamos más empresas y/o empresas más grandes. No hay otra forma de crear empleo productivo y sostenible. Pero, ¿qué hacen para fomentar el crecimiento o la creación de empresas? Veamos. Por ejemplo, ¿hay un consenso político en torno a la necesidad de reducirles los impuestos? No; por el contrario, los socialistas de todos los partidos multiplican sus ideas de "reforma" y "armonización" fiscal (es decir, subida de impuestos). ¿Han comprendido esos socialistas que la base de una economía estable son unas cuentas públicas saneadas? No; por el contrario, siguen anclados en la idea hueca del "austericidio" y prometen más gasto, más deuda y más déficit tan pronto vuelvan al gobierno. Incluso la parte más razonable de la oposición no duda en proponer al mismo tiempo menos impuestos y más gastos (es decir, más déficit y más deuda).

¿Hay una conciencia general en la dirigencia política de que la legislación laboral española es mucho más costosa, por caso, que la de los países escandinavos? En absoluto; los socialistas de todos los partidos sueñan con derogar la reforma laboral para pasar a tener la legislación laboral más restrictiva de la UE. ¿Hay alguna conciencia del daño que implica a la economía (y a los trabajadores en particular) promover una subida de los salarios más grande que el incremento de la productividad? Ni la más mínima. Esos mismos socialistas siguen impulsando en el Congreso un proyecto para aumentar el salario mínimo a 800 euros desde enero próximo (+13%) y a 950 euros en 2020 (+19% adicional, con un aumento total de más de 34% desde su valor actual), para subirlo a partir de allí, "como mínimo", según la evolución del IPC.

¿Podemos decir que la dirigencia política ha aprendido la relación causal que existe entre el grado de libertad económica y la prosperidad de un país? Estamos a años luz de eso; cada día surgen nuevos proyectos para restringir la libertad, sea combatiendo el alquiler de pisos vacacionales, prohibiendo la construcción de hoteles, intentando restringir aún más la libertad de horarios comerciales o impidiendo el aprovechamiento pleno de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Podría seguir con preguntas y respuestas similares hasta completar varios folios.

Dadas las debilidades estructurales que tiene la economía (alto endeudamiento público y exterior, trabas a la libre competencia en multitud de sectores, pobre crecimiento potencial, etc.) y las amenazas que a diario reciben los empresarios (más impuestos, más regulaciones e incluso iniciativas ilegales para desmembrar el país), la creación de casi 1,7 millones de empleos desde junio de 2013 hasta aquí constituye un verdadero "milagro español".

Decirle a la gente que el egoísmo de los empresarios es lo que priva a la sociedad de más y mejores empleos es venderle pescado podrido. La economía "da para lo que da". Y lo cierto es que está dando más de lo que se hubiera podido razonablemente esperar. Porque si tenemos la plantilla del Mallorca, no podemos exigir los resultados del Real Madrid.