El coste del gasto público sobre nuestros bolsillo se dispara un 17%

¿Qué peso tiene el gasto público sobre el PIB per cápita de los españoles? ¿Estamos soportando unas Administraciones Públicas a la altura de nuestra capacidad o, por el contrario, nuestras estructuras estatales resultan excesivamente costosas?

Hace más de tres lustros, Joaquín Trigo y Mercedes Pizarro se propusieron responder a esta pregunta con el informe España en Europa: un esfuerzo fiscal desproporcionado. Aquel documento, publicado por el Círculo de Empresarios, ofrecía distintas maneras d medir el peso de los impuestos y del gasto sobre el bolsillo de los contribuyentes.

El coeficiente más destacado de aquel trabajo era el llamado Índice de Frank, que Libre Mercado ha calculado para 2015, encontrando que el peso de los impuestos en relación con el PIB per cápita es más alto en España que en Suecia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Japón, Canadá, Australia, EEUU, Suiza, Irlanda…

Pero hay otras formas de medir el esfuerzo fiscal que asumen los contribuyentes. Una de las alternativas que ofrecían Trigo y Pizarro en su informe consiste en comparar el peso del gasto público con el PIB per cápita. La siguiente gráfica, elaborada con datos para España publicados por la OCDE, muestra la evolución de este indicador para los veinte años comprendidos entre 1995 y 2015:

A la vista está que el peso del Estado iba en descenso en los años de gobierno de José María Aznar. Mientras que en 1995 veíamos que este indicador era de casi 1,8 puntos, mientras que en 2005 era inferior a 1,2 puntos. Llegó entonces el periplo de Rodríguez Zapatero, que impulsó leves rebajas en 2006 y 2007 antes de disparar el peso del Estado sobre el PIB per cápita entre los años 2008 y 2011.

El primer año de gobierno de Mariano Rajoy, marcado por la subida de IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales, llevó el peso del Estado sobre el PIB per cápita hasta los niveles más altos desde finales de la década de 1990. Desde entonces, el peso del gasto público sobre el PIB per cápita ha bajado hasta recuperar niveles más reducidos, al nivel de 2009. Sin embargo, conviene apuntar que, si comparamos 2008 con 2015, vemos que el peso del gasto público sobre el PIB per cápita ha aumentado un 17%.