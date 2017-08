La huelga en El Prat continúa y Fomento convoca un gabinete de crisis

Los trabajadores de Eulen exigen una subida de 250 euros en quince pagas y este viernes continuarán los paros parciales en los arcos de acceso a las terminales, además de seguir en pie la huelga indefinida que empezaría el lunes 14.

No hay acuerdo. La asamblea de trabajadores de seguridad de la empresa Eulen en el aeropuerto de El Prat ha rechazado la oferta de subida salarial realizada por la Generalidad. La administración autonómica propuso una subida de doscientos euros mensuales en doce pagas que fue aceptada por la empresa. El comité de huelga han planteado a los trabajadores esa opción y tres más: 200 euros al mes y quince pagas, 250 euros al mes y 15 pagas y 350 y 15 pagas. La maniobra ha provocado las críticas de la consejera de Economía, Dolors Bassa (ERC), quien ha acusado al comité de huelga de alterar las condiciones acordadas y no llevar a la asamblea el contenido integral de la propuesta de mediación.

En parecidos términos se ha expresado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ha interrumpido sus vacaciones para dar una rueda de prensa sobre el fracaso de la negociación y anunciar la convocatoria de un gabinete de crisis este viernes en Barcelona. Están convocados el presidente de Aena, José Manuel Vargas, el delegado del Gobierno, Enric Millo, la directora del Aeropuerto de El Prat, Sonia Corrochano, y técnicos del ministerio de Fomento y del de Interior para analizar el "nuevo escenario", según De la Serna. Cobra fuerza la opción de que la Guardia Civil acabe por asumir el control de pasajeros y equipajes de mano en los arcos de seguridad y escáners del aeropuerto barcelonés.

De los 420 trabajadores de Eulen han votado 176, poco más del cuarenta por ciento. La opción de 250 euros en 15 pagas ha sido la opción más votada, con 89 votos. Otros 85 trabajadores han votado a favor de una subida 200 euros en quince pagas y sólo dos a favor de la propuesta de la Generalidad. Los trabajadores cobran en la actualidad entre 900 y 1.100 euros, según antigüedad. En este contexto, la consejera Bassa ha tratado de desmarcar a la administración autonómica del conflicto. Ha descalificado a los representantes de los trabajadores por no someter exclusivamente su oferta a votación y ha reiterado que la Generalidad no tiene competencias en el aeropuerto de El Prat y que la responsabilidad última de la situación es del Estado. Según Bassa, "Aena no es consciente del conflicto que tiene o nos trata como un aeropuerto de segundo".

Paridad en los controles

La consejera ha reiterado que el comité de huelga ha actuado de manera "ilícita" y que se ha sentido "utilizada". En cuanto a las funciones de mediación, Bassa ha declarado que "estamos dispuestos a negociar, pero nos lo deben pedir las dos partes". Además de las condiciones salariales, los representantes sindicales han introducido la petición de paridad entre hombres y mujeres, un extremo novedoso que sirve, según Bassa, para prolongar el conflicto.

El ministro, en su comparecencia, ha calificado las propuestas a votar en la asamblea de "grandísima sorpresa", toda vez que no se atenían a la propuesta de la consejería de Trabajo de la Generalidad. De la Serna ha criticado a los representantes de los trabajadores y ha querido dejar claro que el contrato de Aena con Eulen "sólo tiene una baja del dos por ciento". También ha ponderado que Eulen ha pasado de ofrecer 30 euros al mes a aceptar una subida de doscientos, un incremento salarial del 18%.

El titular de Fomento se ha referido además a las grabaciones en las que la presidenta del comité de huelga instaba a los trabajadores a provocar cuantas más colas mejor y ha calificado de "inexplicable" que durante las jornadas que no había paros se registraran esperas de hasta dos horas. Otro de los argumentos más utilizados por De la Serna es que la relación laboral de los empleados de seguridad es con Eulen y no con Aena, "que, en cualquier caso, ha estado muy encima de la negociación".

Amenaza de huelga total e indefinida

Este viernes y el domingo, los trabajadores realizarán paros de 5.30 horas a 6.30h, de 10.30 a 11.30, de 16.30 a 17.30 y de 18.30 a 19.30. A partir del lunes, los paros serán de 24 horas y la huelga, indefinida. Dada la posición del comité de huelga y las declaraciones del ministro y de la consejera, no se descarta la implicación de la Guardia Civil en las tareas de control de accesos.

En los próximos días están previstos los mayores picos de afluencia de pasajeros del año en el aeropuerto de El Prat. De momento, el gabinete de crisis montado por De la Serna compromete las vacaciones del presidente de Aena y del delegado del Gobierno, Enric Millo, y no precisamente a causa del proceso separatista. Se suman así a los miles de afectados por los paros de los trabajadores de Eulen, que amenazan con extender las huelgas a los aeropuertos de La Coruña y Santiago de Compostela.