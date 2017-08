"Okupan un hogar, en Málaga, con todos los objetos personales de la propietaria, incluida la mascota". Así es como ha reflejado Espejo Público el drama que vive Ana -nombre ficticio-, una joven propietaria cuyo chalet ubicado en Fuengirola (Málaga) ha sido okupado por una familia gitana de 30 miembros.

Ana, que se queja amargamente de que todas sus pertenencias, desde una de sus mascotas (un conejo) y su ropa hasta el temario con el que preparaba sus oposiciones, estaban dentro del chalet, relata para el programa de Antena 3 cómo este grupo no dudó en okupar su casa cuando lo estaba enseñando para alquilar.

Además, se trata de su residencia habitual, ya que sólo posee esta vivienda. "Estoy aterrada, apenas duermo. Intento mantener la calma, pero estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida. Quiero que acabe ya esta pesadilla porque me está pasando algo que jamás iba a pensar que me pasaría. Lo que siento es miedo, muchísimo miedo", relata ante la cámara.

📽VÍDEO | Okupan un hogar, en Málaga, con todos los objetos personales de la propietaria, incluida la mascota #EspejoPúblico pic.twitter.com/XB2yOgxSMK — Espejo Público (@EspejoPublico) August 10, 2017

Según explica, la familia gitana se personó en su vivienda con tres miembros interesados en alquilar la casa, pero aprovecharon que la propietaria estaba fuera hablando con uno de ellos para meterse y okupar el chalet.

Preguntados al respecto, uno de los okupas amenazó a los periodistas: "Yo por mi familia estoy dispuesto a morir. La próxima, os vais vosotros presos o me voy yo. Ya no hay más. […] Ya no venís más a intimidar a mi familia. Ninguno de los que sois. Soy más chulo que todos vosotros".

📽VÍDEO | Los okupas amenazan a la propietaria de la casa y se niegan a abandonarla ▶️https://t.co/QHKsSyfgrd pic.twitter.com/SXYTDqlNO6 — Espejo Público (@EspejoPublico) 10 de agosto de 2017

La ley, por increíble que parezca, protege a los okupas y no a los legítimos propietarios, ya que impide el desalojo inmediato de la vivienda en caso de usurpación de la propiedad. La okupación de viviendas se ha disparado en los últimos años en España.