Un 'okupa' deja en la calle a la anciana que lo acogió: "¡Mohamed, abre!"

Juana, una vecina con 70 años de Jerez de la Frontera, ha sido acogida por su vecina, Nieves, porque, tras dar cobijo a un hombre que conoció en un comedor social, éste se adueñó de la casa y la ha dejado en la calle.

Según informa Telecinco, Juana ofreció a Mohamed una habitación para que no estuviera en la calle y para sentirse también más segura, ya que vivía sola. El individuo no tardó en pedirle "dinero, para internet… y yo no tenía". Su vecina Nieves declara que "se apoderó de todo lo suyo, teléfono dinero. La aisló de las pocas amistades y familia que tiene. Se ha aprovechado de la edad y la situación vulnerable de Juana".

Hace unos días, Nieves vio a Juana y le preguntó qué hacía "yendo y viniendo, como si no estuviera en casa". Volvía de una recuperación de casi un año por una caída y rotura de clavícula. Perdió sus llaves… y lleva cinco meses sin acceder a su vivienda. Cuando Juana quería entrar en su propia casa, Mohamed no le abría la puerta y le decía por teléfono que no fuera más por allí. "¡Mohamed, abre!", clama Nieves en el reportaje del canal de Mediaset.

Ahora, Nieves se ocupa de ella y le ha animado a denunciar ante la Policía Nacional la usurpación de la vivienda.