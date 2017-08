Las agencias de viajes culpan a Podemos y sus filiales de la turismofobia

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, responsabiliza "al equipo de la señora Ada Colau" de los actos vandálicos en contra del turismo en la ciudad de Barcelona. Gallego señaló que "esto no es nuevo" y recordó que ya lo advirtieron en el verano de 2016, ya que estos hechos se producen "casualmente" en destinos o comunidades donde gobiernan "partidos del mismo pelaje, cercanos a Podemos", porque "en el resto de lugares no se están produciendo este tipo de situaciones".

En el caso de Baleares, culpó al consejero de Turismo, Biel Barceló, que "empezó con declaraciones de masificación y el perjuicio y todo eso". En este sentido, recordó que las pintadas y protestas se produjeron en Palma de Mallorca, en la capital. "No actuaron en Playa de Palma, ni en Punta Ballena, ni en Magaluf, en las zonas donde se produce el conocido como 'turismo de borrachera', por lo que ese no es el motivo de las protestas en Baleares", subrayó.

Gallego tildó a los autores de estos actos vandálicos de "descerebrados" y comentó que a corto plazo "no tendrá influencia en el turismo", pero a medio plazo "sí puede influir porque los turistas no se sientan seguros". El responsable de CEAV indicó que dichos actos "son consecuencia directa" de las declaraciones de los políticos y puntualizó que "el temor que tenemos es que si se vuelven a reproducir estos hechos, nos podamos encontrar que va a haber actos violentos contra los turistas y que entonces tengamos un problema".

"Los responsable directos son estos descerebrados, pero no nos olvidemos que los políticos que con sus declaraciones empezaron a incendiar el tema son responsables solidarios, por lo que espero que no vengan ahora a quitarse del medio", remarcó. Gallego achacó esta situación a partidos políticos "de corte populista" y valoró las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, "en las que dijo que a él no le sobraba ningún turista y que eran bienvenidos todos los turistas".

Ante esta situación, el presidente de la patronal de las agencias de viajes lamentó que "parece que tratan de cargarse esta industria y que les fastidia que se esté recuperando el empleo, porque no les va bien para sus intereses electoralistas". "No encuentro otra razón lógica", aseveró.

Medidas coercitivas

El presidente de la CEAV pidió que se apliquen a los autores de los actos vandálicos unas "medidas coercitivas como para que vuelvan a pensar, porque al fin y al cabo no dejan de ser agresiones a ciudadanos". En este sentido, demandó que se apliquen las mismas medidas que se aplicarían en el caso de que estos hechos se produjesen sobre determinados colectivos de ciudadanos. Así, pidió que "se juzguen con la misma ley que se tratan los actos de xenofobia, porque no deja de ser xenofobia contra gente de fuera".

Gallego recalcó que estas situaciones de masificación "son coyunturales totalmente, ya que viene dada porque los destinos que competían con España estaban cerrados, pero ya se están empezando a recuperar". Por tanto, "si la situación sigue mejorando en esos destinos, el año que viene veremos cómo empieza a reconducirse la llegada de turistas a nuestro país", auguró.

Para concluir, recalcó que los actos de 'turismofobia' solo se concentran en apenas dos o tres destinos, y puso de ejemplo a Canarias, que recibe 14 millones de turistas al año, igual que la Costa del Sol, "y no se están produciendo estas situaciones". Por ello, Gallego pidió a los políticos de los 'partidos populistas' "un poco de cordura", ya que "no se pueden estar usando proclamas de tipo bolivarianas en contra del turismo, porque lo que va a provocar es que en algún momento tengamos un verdadero disgusto".