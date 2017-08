Madrileños y vascos son el doble de ricos que extremeños y andaluces

Todas las comunidades autónomas aumentaron el año pasado su renta per cápita gracias a su dinamismo económico, pero el Consejo Económico y Social (CES) indica que la desigualdad regional persiste, y así la de Madrid y País Vasco prácticamente duplica a la de Extremadura y Andalucía.

Son datos de la memoria económica regional que ha dado a conocer este lunes este organismo consultivo a través de una nota de prensa, en la que se constata además el buen comportamiento económico de las autonomías durante el ejercicio de 2016. En todas ellas se registra un incremento de la renta per cápita, si bien fueron cuatro en las que este incremento superó la media nacional establecida en el 3,4 por ciento. A estas hay que sumar la ciudad autónoma de Melilla, que cerró 2016 con un aumento de la renta per cápita del 3,7 por ciento.

Entre las comunidades, Galicia es la que experimentó el mayor crecimiento, en concreto del 4,3 por ciento, porcentaje que la sitúa por delante de Castilla y León, que llegó al 4,2. El CES señala en su memoria que la caída de población puede estar también en la causa de dicha variación. A continuación, aparecen Cataluña y Comunidad Valenciana, ambas con el 3,6 por ciento. País Vasco y Canarias se situaron en la media nacional, es decir, en el 3,4 por ciento.

Ahora bien, según se recuerda en el texto del CES, "la dispersión" entre los niveles de PIB per cápita, aunque "se redujo ligeramente" el año pasado, "se mantuvo constante" en unos parámetros que están muy por encima (un 14 por ciento) de los que había en 2007, antes de la crisis. Incide el CES, además, en que "entre 2008 y 2014 aumentó la divergencia regional en renta per cápita", lo que atribuye a "un empeoramiento relativo de la mayor parte de los territorios con niveles más bajos de PIB per cápita respecto de la media", y a la vez, a la mejora de los territorios con mayor desarrollo económico.

Ello conduce, como ya expuso en su memoria del año pasado, a que "el nivel más elevado de PIB per cápita, correspondiente a Madrid, continuó duplicando al de Extremadura", que es la comunidad con el indicador más bajo de la serie. Porque la renta media en Madrid, la autonomía con mayor nivel, es de 32.723 euros, y la del País Vasco, la segunda, es de cerca de 32.000 euros. Si se comparan estas cifras con las de Extremadura, con renta media de 16.369 euros, y las de Andalucía, con media de 17.651, el resultado es que madrileños y vascos prácticamente duplican en renta a extremeños y andaluces.

Además, todas las comunidades acabaron 2016 con el segundo aumento consecutivo de sus respectivas actividades económicas, aunque "a diferente ritmo", ya que la mitad de ellas siguieron una evolución más moderada que al cierre del año anterior. El siguiente cuadro muestra, por autonomías, la renta media de cada una de ellas y la variación anual cosechada a finales de 2016: