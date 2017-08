La casa de la infancia de Donald Trump se alquila en Airbnb por 525 euros la noche

La casa donde pasó su infancia el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York se puede alquilar a través del portal Airbnb por un precio de 525 euros la noche, según informa al diario local New York Post. La casa situada en el distrito de Queens cuenta con cinco habitaciones, tres baños, un aseo, y un total de 14 camas y 2 sofás cama, además de una cocina original y una biblioteca donde el único libro que se puede encontrar es El arte de la negociación, obra publicada por el mandatario en 1987.

Los muebles representan la opulencia en la que vivía la familia Trump. A la casa no le faltan detalles como conexión a Internet y televisión por cable, además de una imagen de cartón a tamaño real de Trump en el salón "un gran compañero para ver las noticias hasta altas horas de la noche", según el anuncio en la web. Los inquilinos, que no podrán fumar, realizar fiestas o llevar mascotas tienen acceso a toda la casa aunque el propietario vive en un apartamento privado dentro de la casa que no está accesible durante su estancia.

La casa con patio construida por el padre del presidente estadounidense, Fred Trump, fue vendida en diciembre pasado por sus dueño al inversor inmobiliario Michael David que la compró por 1,39 millones de dólares (1,17 millones de euros) y la vendió tres meses después por 2,14 millones de dólares (1,8 millones de euros).

Una buena inversión, aunque, después de la venta, Davis y un socio decidieron alquilar la propiedad al actual dueño y tras redecorarla la están anunciado en el portal Airbnb por 617 dólares la noche (unos 525 euros). "Creemos que mucha gente querrá quedarse allí. Es un buen valor, y es una parte de la historia independientemente de las afiliaciones políticas de la gente", aseguró David.