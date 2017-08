La huelga de El Prat amenaza con extenderse a todos los aeropuertos

El aeropuerto de El Prat ha recuperado la normalidad pese al comienzo de la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en los controles de seguridad gracias al refuerzo de la Guardia Civil, mientras que el Gobierno se reúne de forma extraordinaria este miércoles para preparar el arbitraje mediante un laudo obligatorio que ponga fin al conflicto laboral.

Sin embargo, los problemas podrían extenderse a otros aeropuertos de España. Por un lado, el comité de empresa de Eulen en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas se reúne este miércoles para debatir qué medidas toman en solidaridad con sus compañeros en huelga de El Prat, protestas que sólo afectarían a las labores de facturación y vigilancia en terminales, y no a los arcos de seguridad como en Barcelona.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité, que han insistido en que este encuentro "extraordinario" es sólo "para analizar lo que está ocurriendo y ver qué pasos va a dar el comité de Madrid". "Es muy pronto y no corresponde al comité, sino a los trabajadores, el decidir si hay o no alguna acción", han enfatizado. A diferencia de El Prat, Eulen tiene en Barajas otra labor, ya que los arcos compete en este caso a otra empresa, Prosegur. En el aeropuerto madrileño Eulen se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia en las terminales, han señalado fuentes sindicales.

Huelga de Prosegur

Por su parte, el personal de Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante si el Gobierno no aprueba "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que garantice que "se respeta el convenio colectivo estatal" para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar salarios.

Al respecto, el responsable del sector de seguridad y limpieza de FeSMC-UGT-PV, Saturnino Martínez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en el aeropuerto valenciano de Manises ya hay un acuerdo de movilización sindical si este miércoles el Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de un mediador para resolver el conflicto de El Prat. La próxima semana se reunirá el personal del alicantino de El Altet.

Al respecto, ha aclarado que si el Ejecutivo aprueba nombrar un mediador convocarán la huelga en los aeropuertos valencianos para que "reflexione" porque "el problema no es con una empresa concreta" sino con "las licitaciones de los concursos por debajo del precio del convenio". "Más que concursos parecen subastas", se ha lamentado. Por ello, ha insistido en que el problema no es con una empresa concreta de un aeropuerto determinado, si no que el Gobierno saque licitaciones que no cumplen con el convenio colectivo estatal. De hecho, ha apuntado que otros aeropuertos, como Galicia, Andalucía o Madrid, también se están planteando ir a la huelga.

Esta compañía se ocupa, junto con Eulen e ICTS Hispania, de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles, según datos de Aena. Concretamente, estas compañías prestan servicios en 45 de los 48 aeropuertos de la red. Eulen se encarga de la seguridad en 21 aeropuertos españoles, Prosegur en 17 e ICTS en otros siete. Los tres aeropuertos restantes son para Segurisa (Santander y Jerez de la Frontera) y Tablisa (Palma de Mallorca).

Huelga de los trabajadores de Aena

Por último, CCOO, UGT y USO registrarán el próximo jueves en la CIVCA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje) la convocatoria de huelga en el gestor aeroportuario Aena y en Enaire, prevista a partir del 15 de septiembre y con una duración de veinticinco jornadas.

Fuentes de UGT han confirmado a Efe que no han recibido aún respuesta alguna por parte del Ministerio de Fomento a sus reivindicaciones en cuanto a las mejoras de sus condiciones laborales y salariales, por lo que siguen con los trámites previos a la convocatoria de huelga. Uno de estos trámites, como establece el convenio que rige en el ámbito aeroportuario, es la presentación en el registro de la CIVCA de la convocatoria de huelga, lo que harán efectivo el próximo jueves.

No obstante, UGT ha mostrado su confianza en que puedan lograr un acuerdo que evite la huelga en una reunión que celebrarán con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, el próximo 31 de agosto. Los sindicatos tienen previstos paros de 24 horas, que tendrían lugar los días 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; 3 y 5 de noviembre; y 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

CCOO, UGT y USO reclaman, en materia salarial, un abono lineal que permita a los trabajadores participar en los resultados "extraordinarios" de Aena y Enaire, sobre todo teniendo en cuenta que han perdido hasta un 8% de poder adquisitivo. Los sindicatos piden también que, además de la tasa de reposición, se creen unos 450 puestos de trabajo en Aena y en torno a 250 en Enaire, para garantizar la operación de los centros "en condiciones de seguridad adecuadas" ante la cada vez mayor demanda de vuelos.

Los paros afectarían a labores como las que ejercen los bomberos en los aeropuertos, el personal de operaciones de aparcamientos y cintas de repostaje, personal de maniobrabilidad en pista, electricistas, personal de las áreas de comercial, seguridad e informática, así como los trabajadores de mantenimiento de las torres de control, entre otras tareas.