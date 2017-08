¿Cómo afectará el atentado yihadista al turismo de Barcelona?

El atentado yihadista que golpeó el centro de Barcelona el pasado jueves podría afectar negativamente al principal motor de crecimiento que posee la Ciudad Condal, y que no es otro que el turismo. Todas las capitales europeas que han sufrido el azote del terrorismo islamista en los últimos años han sufrido, en mayor o menor medida, un descenso en el número de visitantes.

El Ibex 35 amaneció este viernes en rojo, aunque las mayores pérdidas se concentraban en algunos valores relacionados con el sector turístico, como es el caso de la aerolínea IAG, la cadena de hoteles Meliá o la red pública de aeropuertos Aena. Sin embargo, las bolsas suelen recuperarse bastante rápido de este tipo de acontecimientos, a la vista de cómo han evolucionado otras plazas europeas en casos similares, no así el mercado turístico.

El turismo representa en España más del 11% del PIB y ocupa a cerca de 2,3 millones de empleos. La economía nacional encadena varios años consecutivos registrando cifras récord en cuanto a llegada de turistas extranjeros gracias, por un lado, a que la industria turística española es la más competitiva del mundo, pero también al ambiente de inestabilidad política e inseguridad que sufren otros destinos tradicionales ubicados en el Mediterráneo y en Europa. Según la patronal turística Exceltur, España habría recibido cerca de 12 millones de turistas extra desde el estallido de la Primavera Árabe en 2010, tras el desplome de visitas que sufrieron países como Egipto, Turquía o Túnez.

En 2016, se recibieron un total de 75 millones de visitantes extranjeros y todas las previsiones apuntan a que se superará el umbral de los 80 millones durante el presente ejercicio. Con estas cifras, España se sitúa como el tercer país más visitado del mundo, tan solo superado por Francia y EEUU, y el segundo en cuanto a nivel de ingresos, por detrás del mercado estadounidense, con cerca de 77.000 millones de euros en gasto directo de extranjeros.

El turismo representa el 15% del PIB de Barcelona

Dentro de este sector, Cataluña es la autonomía que más destaca, ya que recibe el mayor volumen de turistas, con unos 17 millones de visitantes el pasado año, el 22,5% del total de turistas internacionales que llegan a España.

Y Barcelona, con más de 8 millones de turistas al año y casi 18 millones de pernoctaciones es una de las grandes estrellas del sector. Esta cifra contrasta con los apenas 1,7 millones de visitantes y 3,8 millones de pernoctaciones que presentaba la Ciudad Condal en 1990, antes de que los Juegos Olímpicos la dieran a conocer a medio mundo. Desde entonces, el crecimiento del turismo ha sido exponencial.

En la actualidad, el turismo representa más del 15% del PIB de la ciudad y emplea a más de 90.000 personas, el 8,8% de la ocupación total. Quitando el descenso puntual de 2009 y 2012, el empleo en el sector turístico ha crecido más de un 23% desde 2008, mientras que la ocupación del resto de sectores todavía no ha recuperado los niveles precrisis.

Como resultado, Barcelona se sitúa hoy como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. En concreto, es la sexta ciudad más turística de Europa, tan solo superada por Londres, París, Berlín, Roma y Madrid. Sin embargo, ocupa la cuarta posición del ranking en cuanto a turistas internacionales, con más de 6,6 millones de visitas en 2015, según los datos oficiales del Ayuntamiento.

El impacto del terrorismo

¿Cómo afectará el atentado al turismo? La seguridad es uno de los factores que los turistas tienen en cuenta a la hora de visitar o no un determinado destino y el terrorismo incrementa ese clima de inseguridad, afectando con ello al sector. Según el think tank Institute for Economics and Peace, por ejemplo, la aportación media del turismo al PIB se situó en el 3,6% en los países sin ataques terroristas frente al 1,9% registrado en aquellos destinos que sufrieron atentados.

Pese a ello, no se puede comparar Europa o EEUU, con altos niveles de seguridad, con otros países como, por ejemplo, Turquía o Egipto, donde al problema del terrorismo se suma, además, la inestabilidad política. Así, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, los ataques registrados en Europa en 2016 se tradujeron en un descenso de los ingresos turísticos del 4,4% en Bélgica y 7,3% en Francia, frente al 22% de Turquía.

París recibió 1,3 millones de turistas menos el pasado año, un descenso próximo al 10% interanual, a raíz de los atentados sufridos a finales de 2015 y principios de 2016, según su Observatorio de la Oficina de Turismo y Congresos, mientras que Bélgica perdió unos 2.400 millones de euros (0,5% de su PIB) por los ataques de Bruselas, según la patronal de empresarios, y Reino Unido podría registrar casi 300.000 turistas menos este ejercicio, según Euromonitor.

Dentro de lo malo, sin embargo, la patronal turística mundial señala que este sector necesita una media de 13 meses para recuperarse cuando una ciudad es golpeada por el terror, mucho menos, por tanto, que en caso de sufrir una epidemia (21 meses), un desastre natural (24 meses) o disturbios e inestabilidad política (27 meses). Así pues, en base a estos precedentes, tanto la llegada de turistas como los ingresos derivados de esta actividad podrían resentirse algo en Barcelona tras los atentados del jueves, pero solo a corto plazo.