En la mitología griega la mentira fue creada por Dolos, la personificación de los engaños y ardides, cuando trabajaba de ayudante de Prometeo. Este oyó la voz de Zeus y se ausentó justo cuando estaba fabricando a la Verdad y dejó sólo a Dolos. Este aprovechó la ocasión y construyó una figura exacta a la de su maestro. Cuando Prometeo volvió, se sorprendió gratamente de las artes de su aprendiz y metió ambas estatuas en el horno. Pero a Dolos no le había dado tiempo a acabar y no había terminado los pies. Por eso, cuando ambas figuras salieron del horno, Alêtheia (la Verdad) caminaba con pasos firmes mientras que la Mentira lo hacía a su sombra, pero con pasos inseguros y tambaleantes.

Inseguras y tambaleantes son las afirmaciones del gobierno de Ahora Madrid cuando alaban su propia gestión, que incluso tachan de exquisita, mostrando los datos de la ejecución del presupuesto a mitad de ejercicio del 2017, correspondiente a un 40,1%. Definitivamente, asociar este dato del 40,1% a una buena gestión es pura y llanamente engañar a los madrileños.

Revisamos los datos y observamos que dentro de ese 40,1% ejecutado, está el gasto del personal de la plantilla del Ayuntamiento, que representa casi una tercera parte del gasto total, o también los gastos financieros, que en las cuentas del Ayuntamiento suponen 81 millones de euros. Son ejemplos de partidas que evidencian que la mayor parte de la ejecución del 40,1%, viene dada por el funcionamiento normal del Ayuntamiento y que nada tienen que ver con la administración del equipo de gobierno actual. En definitiva, presumir de la ejecución del gasto de personal o del gasto financiero es un auténtico disparate.

Es en la partida de las inversiones que han prometido a los madrileños donde mejor puede mostrar su pericia Ahora Madrid a la hora de administrar y, tras revisar los datos, de nuevo este gobierno evidencia una falta absoluta de capacidad de gestión, como ya ocurrió en el 2016, cuya ejecución fue un desastre y donde las inversiones que tanto afectan a los madrileños, como pavimentación, polideportivos o Smart Cities se dejaron de hacer para comprar edificios y suelo.

Observamos que de los 73 millones ejecutados en inversiones, dentro de los 451 previstos, las inversiones ya realizadas en la partida de "Innovación, investigación y desarrollo" son de un 0%, en el área de "Políticas Sociales" un 0,86%, las inversiones ya realizadas en el concepto de "Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico" son de un 2%, en "Escuelas Infantiles" un 1,3%, en "Centros de Mayores" un 6%, en "Colegios" un 2%. Datos muy pobres incluso para estas fechas y que demuestran que sacar pecho de su ejecución por parte del gobierno de Ahora Madrid es fruto de un intento desesperado de no quedar como un gobierno incompetente.

Ahora Madrid ha demostrado que su especialidad a la hora de gobernar es maquillar cifras comprando por cientos de millones de euros edificios y suelo los últimos días de diciembre para no quedar como malos gestores. Después de más de dos años de legislatura, cada día es más evidente que Madrid necesita un gobierno que diga la verdad, transparente, que gestione y que no tenga que estar constantemente aportando datos acompañados de afirmaciones que no se sostienen en un afán de ocultar que Madrid lo gobierna un equipo que no sabe gestionar.