El drama de tener un vecino 'okupa': "Temo que me acuchillen a mí y a mis hijas"

Olalla Villanueva, una joven madre trabajadora de Vigo, se enfrentó hace dos semanas a un okupa armado con un destornillador que le gritaba y amenazaba en los pasillos del edificio de Travesía de Vigo, en Teis, donde vive, según informa La Voz de Galicia.

Villanueva grabó la trifulca con su móvil mientras el individuo le tiraba el teléfono de un manotazo, y el vídeo se hizo viral en las redes sociales. Días antes, la joven vio cómo tres okupas intentaban clavar un cuchillo en el cuello a su marido, que sufrió lesiones.

Esta madre de dos niñas, de 4 y 11 años, se ha convertido en noticia porque, este miércoles, el juzgado de instrucción número 7 de Vigo le denegó su petición de una orden de alejamiento para los agresores denunciados por atacar a su marido y amenazarla a ella. La Fiscalía, según el diario gallego, se opuso a la medida porque no ve una situación de riesgo para el agredido ni para su familia.

Aunque tras las denuncias los okupas no han vuelto a protagonizar altercados, ella está asustada: "Estoy con ansiedad, por no decir miedo de que hagan algo, temo que si salgo por la puerta me vengan por detrás y me acuchillen a mí y a mis hijas".