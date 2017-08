El euro toca máximos desde 2015 y avanza hacia los 1,20 dólares

El euro subió este lunes al nivel de 1,197 dólares, el máximo desde hace dos años y medio, en una jornada tranquila carente de impulsos tras haber subido con fuerza el viernes porque el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, no dijo nada sobre los tipos de cambio en Jackson Hole (en el estado de Wyoming, EEUU).

El euro cerró en 1,197 dólares, un nivel que no veía desde enero de 2015 tras el discurso "optimista" del presidente del BCE en dicha cumbre, aunque no dio pistas sobre la reducción del importe del programa de compra de deuda, pero advirtió que la inflación seguía baja, lo que sugiere que no endurecerá la política monetaria.

Antes de que hablara Draghi, el euro también había comenzado a apreciarse con fuerza frente al dólar el viernes porque la presidenta de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Janet Yellen, no hizo referencias a los tipos de cambio y defendió la regulación financiera aplicada tras la crisis.

Después, como Draghi no hizo comentarios sobre la fortaleza del euro, la apreciación siguió adelante. El mercado esperaba que Draghi utilizara el simposio de la Fed para reafirmar las preocupaciones sobre el tipo de cambio que el Consejo de Gobierno ya había mostrado en las actas de la reunión de política monetaria de julio, consideran los analistas de UniCredit.

El presidente del BCE había evitado hacer referencias al tipo de cambio en un discurso el miércoles y el Consejo de Gobierno también decía en las actas que la apreciación del euro refleja cambios en los datos económicos de la zona del euro respecto al resto del mundo.

El Banco Central Europeo todavía tiene suficiente espacio para reforzar su retórica del tipo de cambio en caso de que el euro suba demasiado y represente un "viento en contra" para la zona euro, añade UniCredit, que prevé que el euro se cambiará a 1,20 dólares a finales de 2017. El euro se ha apreciado un 13 % frente al dólar en lo que va de año.