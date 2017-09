Draghi retrasa a octubre la decisión sobre el fin de los estímulos monetarios

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene intacta su política monetaria y retrasa al próximo mes de octubre el grueso de la discusión sobre la extensión o no de los estímulos monetarios en un contexto en el que el euro cotiza al alza mientras que la economía de la zona euro empieza a crecer con cierta intensidad.

El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo este jueves "que la reciente volatilidad en los tipos de cambio es una fuente de incertidumbre para lograr el objetivo de estabilidad de precios a medio plazo" y, por ello, la entidad monetaria seguirá de cerca su evolución, pero, hasta octubre, no se tomarán decisiones al respecto.

"Este otoño decidiremos sobre la calibración de nuestros instrumentos de política monetaria más allá de finales del año, teniendo en cuenta el ritmo de inflación", agregó. El presidente del BCE dijo que el Consejo de Gobierno no discutió la secuencia en cómo se producirá la retirada de los estímulos monetarios y la subida de los tipos de interés.

También afirmó que el BCE no ve riesgos sistémicos de burbujas, sólo algo en esa dirección en el mercado inmobiliario, donde los precios han subido en algunas ciudades en algunos países de la zona del euro. Sin embargo, "no vemos el otro componente que acompaña a las burbujas, que es el incremento del endeudamiento", dijo Draghi. Por ello, recomendó a los políticos medidas de prudencia macroeconómica para hacer frente a estas subidas de precios y no cambios en la política monetaria.

Mantiene los tipos de interés intactos

Previamente, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia en el 0%, mínimo histórico en el que la tasa permanece estable desde marzo de 2016, mientras que el tipo aplicado a la facilidad de préstamo continuará en el 0,25% y el interés de la facilidad de depósito seguirá en el -0,40%.

"El Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de sus compras netas de activos", reitera el banco central, manteniendo así la idea que ya señalaba en las dos últimas reuniones del 8 de junio y del 20 de julio, con la que eliminaba la posibilidad de situar los tipos de interés "en niveles inferiores".

De igual modo, en lo que se refiere a las medidas extraordinarias, la institución se reafirmaba en que las compras netas continuarán al actual ritmo de 60.000 millones de euros mensuales hasta el final de diciembre de 2017 o hasta una fecha posterior si fuera necesario y, en todo caso, hasta que observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su objetivo de inflación. De esta forma, las compras netas se llevarán a cabo paralelamente a la reinversión del principal de los valores adquiridos en el marco de este programa que vayan venciendo.

La inflación de la eurozona se situó en el 1,5% interanual en agosto, dos décimas por encima de la lectura correspondiente a julio, lo que representa su mayor lectura desde el pasado mes de abril, según la estimación adelantada de Eurostat, aunque todavía sin alcanzar el objetivo de estabilidad de precios del BCE de una subida ligeramente inferior al 2%. De igual forma, la tasa de inflación subyacente de la zona euro, que además de la energía excluye el efecto de la evolución de los alimentos frescos dada su volatilidad, se mantuvo estable el pasado mes en el 1,3%.

La economía de la zona euro, por su parte, experimentó un crecimiento del 2,3% en el segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de un año antes, tres décimas más respecto al dato interanual del trimestre anterior, según la última estimación del Producto Interior Bruto (PIB) publicada este mismo jueves por Eurostat. Entre los meses de abril y junio, el PIB del bloque de los Diecinueve avanzó un 0,6% frente a los tres meses anteriores, una décima más que el crecimiento del 0,5% que registró en el primer trimestre del año.