Los gestores de fondos y analistas más exitosos, en el Máster de OMMA

El próximo 26 de octubre arranca la 12ª edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo que ofrece el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau, OMMA. Antes, el miércoles 13 de septiembre a las 20:00h, tendrá lugar una sesión informativa a la que se podrá asistir en directo, ya sea de manera online o de forma presencial en el aula del centro.

Nos encontramos ante un máster que cuenta, entre sus profesores y conferenciantes, con los gestores de fondos y analistas más exitosos: Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (azValor), Alejandro Muñoz (Equam Capital), Javier Ruiz (Metagestion), José Luis Benito (True Value), Alberto Espelosín (Abante Pangea Fund), Pablo Martínez Bernal (Amiral Gestion), Mario de la Fuente (Bestinver), Juan Ros Padilla (BBVA), Fernando Lafuente (Alantra), Carlos J. Treviño (Banco Santander) y, entre otros, el recientemente incorporado Iván Martín (Magallanes Value Investors). Además, el programa cuenta con los mejores expertos en coyuntura económica y teoría del ciclo tales como Juan Ramón Rallo o David Sanz.

Se trata de un programa, en palabras del propio García Paramés, "que enseña a entender cómo funciona realmente la economía y a invertir de una manera correcta".

Los antiguos alumnos dan fe de la enorme proyección que proporcionan estos estudios. Álvaro Varga Llosa, por ejemplo, asegura que "tras interesarme a partir de 2007 por el Value Investing busqué por el mundo entero hasta que di con OMMA. Ha sido una experiencia extraordinaria: a nivel intelectual, académico, vital… una gran aventura que ha contribuido muchísimo a mi formación y me ha dado instrumentos para invertir de una manera responsable, seria, con sentido del largo plazo y exitosa. Pero también me ha servido para entender muy bien por qué los demás hacen lo que hacen y por qué el mundo de las finanzas ha funcionado como ha funcionado hasta ahora. Asimismo, me ha proporcionado, y esto no es frecuente en el mundo del Value Investing, instrumentos para entender el ciclo económico, una cuestión de enorme utilidad en estos tiempos tan inciertos".

Por otra parte, este posgrado ofrece la gran ventaja de poder ser seguido de manera online desde cualquier parte del mundo. La metodología de enseñanza de OMMA, gracias a la avanzada tecnología con la que cuenta, permite que los alumnos se conecten a través de una plataforma online a las clases en tiempo real y puedan interactuar con el profesor y los compañeros de la misma manera que si se encontraran físicamente en el aula (una opción, la de acudir presencialmente a las clases, que también se ofrece a los alumnos). Nuestra metodología permite, por otra parte, reunir a los profesores más expertos y especializados del mundo en un mismo programa.

Para registrarse en la sesión informativa del miércoles 13 de septiembre simplemente tiene que rellenar este formulario: http://bit.ly/sesionInformativaValue

Para más información, puede visitar la web www.ommayau.com, escribir a admisiones@ommayau.com o llamar, de 14:00 a 22:00h, al 91 172 23 94.