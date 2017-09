Del "me gustaría pero..." al "yo puedo": un empujón para aprovechar el talento de nuestros jóvenes

Según las cifras de la última EPA, en España hay 141.000 jóvenes de 16 a 19 años que están buscando un empleo y no lo encuentran (lo que supone una tasa de paro en este grupo de edad del 56%) y 442.700 más de 20 a 24 años en la misma situación (36%). Y no sólo eso: Eurostat nos sitúa en los últimos puestos de la UE en cuanto al porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja. Un 21,2% de los españoles de 20 a 24 años se encuentra en esa situación (es lo que se conoce como un nini), una cifra que sólo superan algunos países del sureste del continente.

Para muchos estas cifras pueden ser motivo de desconsuelo, desesperanza o abatimiento. Y sí, son preocupantes. Pero también se pueden ver como una enorme oportunidad. No hay ninguna riqueza natural que pueda igualar el potencial del capital humano. Los países que son ricos lo son porque aprovechan al máximo las capacidades de sus ciudadanos de todas las edades. Y España tiene aquí, a mano, una ingente cantidad de talento dispuesto a ponerse en marcha. Sólo hay que generar las condiciones para que salga a la luz.

Por ejemplo, con iniciativas como GIRA Jóvenes Coca-Cola, que echó a andar en 2012 con el objetivo de hacer algo para ayudar a reducir todas esas cifras que tanto escuchamos en las noticias. Para poner caras a las historias que hay detrás de esos datos: porque un paro juvenil superior al 50% (y España lo ha padecido durante casi toda la crisis, aunque ahora se está reduciendo) lo que significa es que más de la mitad de los jóvenes que quieren trabajar, sumar, aportar, crecer laboralmente… no pueden hacerlo, no encuentran oportunidades. Pocas situaciones hay más descorazonadoras que ser joven, tener ganas de hacer cosas, sentirse preparado para asumir responsabilidades y toparse con una puerta cerrada.

Por eso, el objetivo de este programa era ofrecerles una mirada diferente a su propia situación. Darles un empujón. Ayudarles a creer en sí mismos. Ponerles delante un espejo en el que se reflejase su potencial. De esta manera, bajo la premisa de que "todos tenemos talento, pero no las mismas oportunidades", nació GIRA Jóvenes, un itinerario formativo para el empoderamiento y la empleabilidad de los chicos y chicas de entre 16 y 22 años con menos oportunidades.

Por ejemplo, a través del Campus GIRA Jóvenes Coca-Cola. Durante cuatro días, en medio de la naturaleza, los jóvenes aprenden a conocerse mejor, detectar sus habilidades, ganar confianza y conocer qué distingue a los buenos profesionales. Lo hacen a través de talleres, charlas inspiradoras y actividades lúdicas diseñados y dirigidos por expertos en formación. Y el programa no se queda ahí. Estos jóvenes pueden aplicar después lo aprendido en experiencias laborales únicas en escenarios como el Teatro Real, la Copa Coca-Cola, los conciertos Coca-Cola Music Experience o los Premios Buero de Teatro Joven Coca-Cola. Y aquellos que estén más interesados en tienen la posibilidad de hacer prácticas en el Bar Escuela Coca-Cola, situado en una franquicia Lizarrán en Madrid, y en el Bar de Coca-Cola, en la sede de Coca-Cola Iberia en la capital.

Tras cinco años de programa, lo más sencillo sería resumir su éxito en números: 3.026 participantes, 687 experiencias laborales, más de 250.000 horas de formación, un 73% de los participantes ha vuelto a estudiar y un 27% ha encontrado un empleo, 10 instituciones de entre las más importantes en el área social española se han sumado al proyecto (desde la Cruz Roja a la Fundación Secretariado Gitano)…

Pero en realidad cada uno de esos números esconde detrás una historia. Y son esas historias personales, de superación, esperanza y ganas de crecer las que realmente manifiestan la validez de lo que se ha hecho y ponen los fundamentos para el camino a recorrer en el futuro. Nadie puede explicar mejor esta realidad que Meliza o Asly, dos participantes en Gira Jóvenes que hace unos meses clausuraban la mesa redonda de expertos convocada por Coca-Cola con el título "Girar es posible, del NiNi al SíSí". Meliza aseguraba que lo aprendido le ha hecho pasar del "me gustaría hacer esto, pero…" al "yo puedo". Y apunta alto: quiere ser chef de su propia cadena de restaurantes. La joven recordó lo revelador que fue para ella una dinámica de grupo en el campus GIRA Jóvenes en la que sus compañeros resaltaron sus aspectos positivos. "Vi una imagen de mí que no tenía y eso me cambió la forma de pensar". Algo parecido le ocurrió a Asly, interesada en la informática y a quien siempre le han dicho que se dedique a otra cosa "porque es una profesión de chicos". "Mis tutores me apoyaron en todo momento y me he reafirmado en que quiero ser programadora o hacer algo relacionado con las redes sociales".