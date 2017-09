El PNV avisa a Rajoy de que una intervención "exacerbada" en Cataluña arriesgaría los Presupuestos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este martes que si el Gobierno responde de una manera "exacerbada" y rebasa determinadas líneas en Cataluña frente al referéndum del 1 de Octubre, la relación entre el PNV y el PP en materia presupuestaria se "complicaría".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Esteban ha negado que la presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, haya amenazado con bloquear la aprobación de los presupuestos de 2018 y ha afirmado que "no ha dicho otra cosa que lo que decimos varios representantes del PNV durante un tiempo y que el presidente ya sabe".

"Desde luego responder de una manera exacerbada y rebasando determinadas líneas y niveles en el tema de Cataluña complicaría la relación que mantuviéramos con el PP y esto lo sabe el propio Gobierno", ha dicho tras recordar que el Ejecutivo debe presentar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2018 antes del 30 de septiembre.

El portavoz parlamentario ha indicado que el PNV no ha mantenido contacto con el Gobierno ni tiene prevista ninguna reunión próximamente. Esteban no ha avanzado qué líneas arriesgarían el apoyo del PNV a las cuentas del próximo año y se ha limitado a indicar que "veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y qué es lo que hace cada uno". En este sentido, no se ha pronunciado si la inhabilitación de cargos públicos en Cataluña podría suponer una respuesta exacerbada del Gobierno y ha insistido en que eso no se ha producido.

El PNV apoyó el techo de gasto de 2018 que fue avalado por el pleno del Congreso el 11 de julio con 175 votos a favor procedentes del PP, de Ciudadanos, del PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria y con la abstención de Nueva Canarias.

Por otra parte, Esteban ha reiterado que una mayoría del pueblo de Cataluña ha dicho que quiere votar para manifestar su opinión y ha insistido en que buscar una vía para que eso sea posible "siempre es positivo". "Nos gustaría con Cataluña y nos gustaría, que en su momento si así lo reclama el pueblo vasco también sea así. Nos parece que debería ser algo natural", ha aseverado.