Juncker propone un superministro europeo de Economía y un Fondo Monetario Europeo

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha propuesto este miércoles crear la figura de un ministro de Economía y Finanzas de la UE, que sería también vicepresidente del Ejecutivo comunitario y presidente del Eurogrupo, así como un Fondo Monetario Europeo y una línea presupuestaria concreta para la eurozona dentro del presupuesto comunitario.

"Necesitamos un ministro europeo de Economía y Finanzas, un ministro europeo que impulse y apoye reformas estructurales en nuestros Estado miembros", ha defendido el luxemburgués en Estrasburgo (Francia) durante el discurso sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo. "El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, idealmente también vicepresidente, debería asumir el papel de ministro de Economía y Finanzas. Él o ella debería también presidir el Eurogrupo", ha detallado.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo comunitario, este ministro europeo de Economía se encargaría de coordinar todos los instrumentos financieros de la UE que pueden "desplegarse cuando un Estado miembro esté en recesión o sea golpeado por una crisis fundamental" y rendiría cuentas ante la Eurocámara.

Además, Juncker ha rechazado la idea de crear un parlamento específico para la zona euro, con el argumento de que no es necesario poner en marcha "estructuras paralelas", al mismo tiempo que ha propuesto establecer una línea presupuestaria para la eurozona dentro del presupuesto actual de la UE. "No necesitamos estructuras paralelas. No necesitamos un presupuesto para la zona euro sino una línea presupuestara fuerte para la eurozona dentro del presupuesto de la UE. Tampoco veo la idea de tener un parlamento separado de la zona euro. El parlamento de la zona euro es el Parlamento Europeo", ha apuntado.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo comunitario ha señalado que el euro "debe ser más que una divisa para un grupo selecto de países" y ha recordado que "es la divisa de la UE en su conjunto", así como que "todos los Estados miembros excepto dos" se unirán al euro cuando cumplan las condiciones.

Por otro lado, Juncker ha opinado que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) debería convertirse "gradualmente" en un Fondo Monetario Europeo "firmemente arraigado en la UE". "La Comisión hará propuestas concretas en diciembre", ha avanzado.