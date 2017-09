¿Cuánto oro atesoran los bancos centrales del mundo?

Recientemente, el pasado 8 de septiembre, el World Gold Council WGC (Consejo Mundial del Oro) publicó un informe actualizado de las Reservas Mundiales de Oro en poder de los bancos centrales, con un listado de 100 países cuyos datos se han tomado de las estadísticas oficiales del Fondo Monetario Internacional FMI y de Financieras Internacionales IFS. Estos datos se publican en el informe del WGC con dos meses de retraso por que el ordenamiento de datos se realiza con fecha de julio de 2017 por la mayoría de los países, mientras que otros se obtuvieron en noviembre de 2016 o antes.

El cuadro no tiene anotados todos los titulares de oro, ya que los países que no comunicaron sus tenencias de oro al FMI en los últimos seis meses de 2017 no se han incluido, mientras que hay otros países que no han comunicado sus reservas pero se sabe a ciencia cierta que mantienen sus ratios de oro, aunque no reporten sus participaciones en bolsa.

El listado del informe del Consejo Mundial del Oro sigue encabezado como país tenedor número 1 por Estados Unidos con 8.133,5 toneladas; mientras que cierra la lista de los "top 100" Laos con 0,9 toneladas.

Entre los once primeros países con mayor número de reservas mundiales de oro, además de Estados Unidos, se encuentran Alemania con 3.374,1 toneladas; Fondo Monetario Internacional FMI, 2.814 toneladas; Italia, 2.451,8 toneladas; Francia, 2.435,4 toneladas; China, 1.842,6 toneladas (dato extraoficial sin garantía total de veracidad); Rusia, 1.729,4 toneladas; Suiza, 1.040’0 toneladas; Japón, 765,2 toneladas; Holanda, 612,5 toneladas; e India, con 557,8 toneladas.

Reservas mundiales de oro

El resto de países del mundo, sin determinar continentes, cuentan con un total de 31.890,7 toneladas de oro, total mundial calculado por el FMI. Esta cifra no suele concordar con los datos nacionales proporcionados por cada país, debido a la diferencia en la forma en que se obtienen las tenencias de oro del BPI.

En concreto, el área europea, incluido el Banco Central Europeo BCE, mantiene un total de 10.169,9 toneladas. Además, dentro de este gran bloque europeo, existe una entidad económica internacional, el Central Bank Gold Agreement CBGA (Acuerdo del Banco Central del Oro) que inició sus actividades en septiembre de 2009. Los participantes de este acuerdo incluyen entidades y países tales como BCE, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza.

Por lo que se refiere a nuestro país, en las cámaras acorazadas del Banco de España se supone que hay en la actualidad un total de 281’6 toneladas, recuperando el puesto número 19 en la lista de los cien países con mayor número de reservas de oro del mundo, por debajo de países como Turquía, Taiwán, Portugal, Venezuela, Arabia Saudí, Gran Bretaña y Líbano, que ocupa el puesto anterior al nuestro.

El valor de las tenencias de oro se calcula utilizando el precio de oro del London Bullion Market Association LBMA al final del mes publicado diariamente por ICE Benchmark Administration. En julio de 2017 el precio del oro al final del mes fue de 1.267,55 dólares. En la actualidad la onza de oro se cotiza a 1.324,55 dólares.

Si desea conocer el listado completo de los 100 países con mayor número de reservas mundiales en toneladas de oro puede descargarse el documento adjunto.