El Gobierno da un ultimátum de 48 horas para intervenir las cuentas de la Generalidad

El Gobierno asumirá de forma directa el pago de los servicios públicos esenciales de la Generalidad de Cataluña, después de que el jueves el vicepresidente autonómico, Oriol Junqueras, comunicara por carta a Cristóbal Montoro que no va a enviar certificaciones semanales de las cuentas regionale al Ministerio, tal y como se le había requerido por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 21 de julio.

Ante tal situación de "ilegalidad", el Consejo de Ministros ha adoptado un acuerdo para hacerse cargo de parte del presupuesto regional, según ha explicado el ministro de Hacienda este viernes. En concreto, el Gobierno ha creado un novedoso mecanismo de control de pagos para garantizar que el dinero público no se destine a acciones ilegales como el referéndum del 1 de octubre. Ahora el Gobierno asume el pago directo de servicios esenciales, lo cual incluye Sanidad, Educación, Servicios Sociales y nóminas de funcionarios.

Pero, al mismo tiempo, el Gobierno da 48 horas de plazo al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales. Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales. Es decir, intervendrá todo el presupuesto de la Generalidad.