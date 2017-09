Un liberal en la corte de Trump: Kevin Hassett presidirá su Consejo de Asesores Económicos

El gobierno de Donald Trump acaba de hacer oficial el nombramiento de Kevin Hassett como nuevo presidente del Consejo de Asesores Económicos. La Casa Blanca ya anunció en abril su intención de contar con Hassett para este rol. Dos meses después, en junio, más de cuarenta economistas de notable prestigio suscribieron un manifiesto respaldando su candidatura.

Entre los firmantes de aquel documento aparecen economistas cercanos al Partido Republicano, pero también figuran nombres vinculados con la izquierda estadounidense, como Joseph Stiglitz. Esa capacidad de Hassett de sumar fuerzas a ambos lados del espectro político volvió a quedar de manifiesto cuando el Senado se pronunció rotundamente a favor del nombramiento, con un resultado de 81 votos en positivo y solo 16 en contra.

Una carrera ligada al AEI

Pero ¿quién es exactamente Kevin Hassett y que supone su nombramiento? Nacido en 1962 en el Estado de Massachusetts, su carrera como investigador económico está muy vinculada al American Enterprise Institute (AEI). Esta institución, dirigida por Arthur Brooks, constituye uno de los centros de pensamiento más influyentes de la derecha política estadounidense.

Hassett fichó por el AEI en 1997. Con anterioridad fue profesor de la Universidad de Pennsylvania y de Columbia Business School. Además, trabajó como investigador en la Reserva Federal y fue asesor del Departamento del Tesoro en los años de gobierno de George H. W. Bush y Bill Clinton. Ya en la era de George W. Bush, Hassett se centró en su rol como investigador del AEI, publicando interesantes informes sobre la necesidad de controlar el déficit, reformar el sistema tributario o liberalizar la economía.

A mediados de la década pasada, la pluma de Hassett se convirtió en una de las firmas más solicitadas por la prensa nacional. La hemeroteca del Wall Street Journal, el New York Times o el Washington Post está repleta de artículos firmados por el nuevo presidente del Consejo de Asesores Económicos. Lo mismo ocurre si nos fijamos en revistas como Bloomberg o National Review, con las que lleva más de una década colaborando de manera regular.

Tras el estallido de la Gran Recesión, Kevin Hassett ha publicado distintos trabajos orientados a desmontar las críticas de la izquierda a los programas de "austeridad" que tanta controversia han generado. Una buena muestra de su trabajo es este documento, firmado junto a Andrew. G. Biggs y Matthew Jensen, que subraya la importancia de abordar las consolidaciones fiscales por la vía de la reducción del gasto y no del aumento de los ingresos.

Debatiendo con Piketty

Pero Hassett también se ha mojado en el debate sobre la desigualdad, manteniendo interesantes debates con gurús igualitaristas como el francés Thomas Piketty. En opinión de Hassett, no tiene sentido obsesionarse con la evolución de la "desigualdad de renta", ya que las estadísticas presentadas suelen ignorar el efecto que tienen las transferencias y los impuestos a la hora de redistribuir la renta.

En esta línea, Hassett sostiene que es crucial abordar el debate con la mirada puesta en la "desigualdad de consumo" y no tanto en la "desigualdad de renta", pues los patrones de gasto muestran, en última instancia, si hay o no diferencias sociales de calado. Hassett ha hecho los cálculos pertinentes y ha insistido en que, en la práctica, los datos de "desigualdad de consumo" muestran que no es cierto que se esté produciendo una explosión de las diferencias en el nivel de vida de los ciudadanos.

Por otro lado, el nuevo presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de Estados Unidos mantiene también que la globalización ha tenido un efecto positivo en términos de desarrollo y de reducción de las desigualdades entre el mundo rico y el mundo pobre. Pero su visión del futuro no es necesariamente optimista: siguiendo las enseñanzas de Joseph Schumpeter, Hassett ha expresado públicamente su temor a que las élites académicas se vuelvan cada vez más hostiles al capitalismo, dando munición a sus enemigos y contribuyendo a su declive.