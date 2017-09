Forocoches, o cómo facturar un millón al año con un solo trabajador

Hay quien lo define como un grupo de cuñados en la barra de un bar virtual, pero lo cierto es que la web Forocoches es el foro de Internet en castellano más grande del mundo y en estos últimos quince años se ha convertido en un triunfo empresarial que factura en torno a un millón de euros anuales. El modelo, con un éxito de visitas para muchos inexplicable, está basado en unos altos ingresos publicitarios y unos costes mínimos de mantenimiento, sobre todo teniendo en cuenta que su fundador y único propietario, Alex Marín, es también el único trabajador del negocio.

Algunos se refieren a él como "el Mark Zuckerberg español", aunque Alex (o Electrik, como es conocido en Forocoches) bromea con la semejanza: "Yo soy más rocoso que Zuckerberg y mi novia es más guapa". Este palentino de 36 años rehúye la publicidad y los medios de comunicación: "Soy poco abierto, un poco friky, me gusta estar tranquilo en mi casa a mi bola", ha asegurado Alex Marín durante una intervención en el encuentro empresarial TechDay60 celebrado en la Universidad Isabel I (Burgos).

Todo empezó hace quince años. Alex compró un Seat Laguna y decidió abrir un foro para consultar sus dudas con otros usuarios. Por aquel entonces era difícil de imaginar que aquel foro se iría ampliando hasta convertirse en el actual Forocoches. Unos 16,7 millones de usuarios únicos mensuales, según datos de Similar Web, navegan por la web para leer las opiniones publicadas por los 750.000 miembros registrados (shurmanos en lenguaje forocochero) sobre millones de temas diversos: política, deporte, experiencias personales, porno o incluso el desafío independentista en Cataluña, que es uno de los asuntos que ahora mismo ocupan más hilos de conversación.

Alex Marín es reacio a poner un valor a su proyecto, aunque reconoce que le han llegado a ofrecer un número de siete cifras por Forocoches, cantidad que rechazó: "No se vende porque no hay una buena oferta". De hecho, el palentino asegura que está "con un pensamiento más de comprar que de vender" y ha entrado recientemente como accionista de un medio online relacionado con el motor y también en una empresa estadounidense de coches eléctricos.

Los troleos más sonados de Forocoches

Los shurmanos no sólo se dedican a opinar, sino que también se han convertido en una poderosa influencia a través de polémicas iniciativas. Entre sus troleos más famosos destaca el vuelco de una votación que convirtió a Curry Valenzuela en la periodista más sexy y morbosa del año 2009 según la revista FHM. También fueron los responsables del envío de pizzas a la sede socialista de Ferraz durante el trágico Comité Federal celebrado el año pasado y hace unas semanas contrataron a un grupo de mariachis que interpretaron, entre otros temas, "Que viva España" frente al Parlamento catalán.

En el año 2016 boicotearon una encuesta de la Armada Británica para poner nombre a un nuevo barco. Ganó la opción "Blas de Lezo", que finalmente fue descartada por la organización. Consiguieron que El Tekila ganase el programa de televisión Got Talent y colaron a John Cobra en la selección de candidatos españoles a Eurovisión 2010, protagonizando uno de los momentos más bochornosos de TVE.

Como administrador de la página, Alex asegura que su papel no es intervenir en este tipo de iniciativas. "Yo intento ser neutral, no hacer nada", afirma, "son los usuarios los que se involucran, a veces para cosas buenas y a veces para cosas malas".

Sobre la posibilidad de que los miembros de forocoches decidan actuar el próximo 1 de octubre con motivo del referéndum independentista, Alex contesta: "no sé qué pasaría si deciden intervenir" aunque apunta, "si proponemos (un boicot) seguro que no sale adelante. Si fuerzas algo en el foro, no funciona".