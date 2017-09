El PP y los andaluces no se conforman: quieren bonificar Sucesiones al 99%

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Cs para eximir del pago del Impuesto de Sucesiones a las herencias inferiores al millón de euros ya ha obtenido respuesta de la oposición y de las principales organizaciones de afectados.

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, explica en el Diario de Sevilla que "todavía hay mucho que recorrer para que se haga verdadera justicia social en Andalucía. Nuestra guerra contra el impuesto de Sucesiones y Donaciones seguirá abierta hasta que no logremos para Andalucía bonificar al 99% el impuesto a las herencias para descendientes, cónyuges y parejas de hecho, como ocurre por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Además, hay que proteger las pequeñas herencias entre hermanos o sobrinos de clases medias y trabajadoras de la voracidad fiscal de la Junta de Andalucía".

Aunque los populares califican de "paso adelante" la reforma anunciada por la Junta de Andalucía, lo ven "insuficiente". Según Moreno, "los hijos no deben pagar por heredar de sus padres, porque ese patrimonio lo han ganado con su trabajo y es suyo. Las viudas no deben pagar por heredar de sus maridos, porque ya pagaron impuestos por ese patrimonio reunido durante toda su vida y es suyo".

Por ello, solicita a Cs que apoye la enmienda que el PP presentará a los Presupuestos de la Junta de 2018 para "una eliminación real, de verdad, del impuesto de Sucesiones" mediante la citada bonificación del 99%. "No hay razones presupuestarias para no hacerlo, ya que la recaudación por el impuesto de Sucesiones no llega ni al 0,5% de los ingresos de la Junta de Andalucía y que si el Gobierno andaluz se bonifica el impuesto va a recaudar más, como ha sucedido en Madrid", añade.

Sucesiones y Donaciones no han pasado a la historia en Andalucía, explica el líder del PP regional, ya que "seguirá habiendo hijos que paguen por heredar de sus padres, viudas que tengan que pagar un elevado tributo por heredar de sus maridos y hermanos y sobrinos que se vean obligados a renunciar a herencias modestas por no poder hacer frente a las exigencias fiscales de la Junta de Andalucía […] Los que dicen que el impuesto se ha eliminado en la práctica corren el riesgo de que, dentro de no mucho tiempo, los andaluces sientan que los han engañado".

Stop Sucesiones lo ve "insuficiente"

Desde la plataforma de afectados Stop Sucesiones también califican de "insuficiente" el acuerdo entre el PSOE y Cs. La propuesta de elevar al millón de euros la exención fiscal es "un paso adelante", pero reiteran que aún desconocen la totalidad del texto firmado, lo cual genera numerosas dudas entre las familias.

Entre otras cuestiones, Stop Sucesiones pide que se paralicen todos los expedientes en gestión, inspección y recaudación, así como la retroactividad de los ya ejecutados y la devolución de las cantidades indebidamente percibidas con un plazo de cuatro años por Sucesiones y Donaciones. Además, exigen que se reformen y actualicen las valoraciones que realizan los organismos públicos a efectos de herencia porque "si se sobrevalora un bien o patrimonio ese millón de euros de bonificación es totalmente falso e irreal".

"Stop Sucesiones no puede permitir más copagos fiscales y los tributos como Donaciones, Patrimonio, Plusvalías y Sucesiones son claro ejemplo de un expolio fiscal que sólo causa ruina, corrupción, pobreza, exilio, desigualdad y desempleo". El comunicado de la plataforma concluye que, aunque es un paso adelante, "al contrario de lo que proclama a los cuatro vientos Ciudadanos, ni acaba con las tragedias que están sufriendo miles de familias hoy ni las que puedan suceder de aquí a 2018 y deja muchas lagunas para cuando se vaya a aplicar".

España será el último país de la UE en aplicar el Impuesto de Patrimonio y de los más alto en seguir tributando por Sucesiones.