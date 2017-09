La moneda más cara del mundo no es de oro

Además de las monedas de inversión o bullion, acuñadas en metales preciosos (oro, plata, platino o paladio), existen en el mundo otras piezas muy valiosas por las que se pagan precios millonarios. Se trata de las monedas de colección o históricas, que llegan a superar en los mercados numismáticos, concretamente en las subastas, más de 10 millones de dólares.

Pero, al contrario de lo que se pudiera pensar, la moneda que más alto precio ha alcanzado hasta la fecha en una subasta pública no fue acuñada en oro, sino en plata y no de una pureza extraordinaria, ya que su fino no pasaba de las 900 milésimas.

Se trata del primer dólar de plata acuñado en los recién nacidos Estados Unidos de América, en 1794, en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Su singular rareza, excepcional estado de conservación y, posiblemente, pieza única, le otorgó las calidades suficientes como para que la firma norteamericana de subastas Stack´s Bowers Galleries, la sacara a puja en Nueva York, el 24 de enero de 2013, bajo el epígrafe "Specimen-66 (PCGS) Carter-Cardinal-Morelan 1794 silver dollar".

Tras una reñida puja, el dólar de plata de la Libertad con la cabellera al viento, alcanzó el récord de remate cifrado en 10.016.875 dólares.

¿Qué hace de esta moneda que sea considerada la moneda más cara del mundo?

Dieciocho años después de la Declaración de Independencia, el gobierno de los aún balbuceantes Estados Unidos decidió que ya era hora de dejar de utilizar la excelente moneda española de 8 reales plata, los Spanish Pillar Dollar o dólar español, que recorría los territorios americanos desde la Tierra de Fuego hasta más allá de las Montañas Rocosas. La idea, propuesta por Alexander Hamilton, era la de crear su propia Casa de la Moneda para acuñar monedas fuertes, similares a las españolas, muy populares en el comercio dentro y fuera de América.

Así, el 15 de octubre de 1794, una prensa manual a tornillo de la Casa de la Moneda de Filadelfia inicia el proceso de acuñación de las primeras monedas auténticamente estadounidenses, un total de 1.758 piezas, con un peso desigual de 26,96 gramos de peso, diámetro de 39/40 milímetros de diámetro y composición de 900 milésimas de fino, el resto de cobre.

El diseñador del primer dólar de plata "Cabellera al viento", el grabador Robert Scot,mostró una imagen de un busto de la Libertad en el anverso, mientras que el reverso reproducía el águila norteamericana rodeada por una corona de laurel.

En el canto, el tipógrafo Frederick Geiger graba la leyenda "HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT".

La primera vez que se tiene conocimiento de su puesta a la venta fue en 1947, por un precio de 1.250 dólares, ya en 1984 subió hasta los 264.000 dólares, para superar el medio millón en 1991. Desde el año 2002, la singular pieza alcanzó los 2 millones de dólare. Ocho años después, en 2010, el dólar de plata "Cabellera al viento" en esa calidad y grado de rareza casi alcanzó los 8 millones de dólares. En 2013, superó todos los récords y sobrepasó los 10 millones de dólares ante la envidia de muchas de sus congéneres acuñadas en oro.