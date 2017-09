Los empresarios dan la voz de alerta sobre la "inseguridad jurídica" que sufre Cataluña

El presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou, publica un artículo en Efe alertando sobre la situación de inestabilidad política e inseguridad jurídica que padece la región. "La inestabilidad y la inseguridad jurídica siempre suponen un freno para la economía".

Por un lado, recuerda que el debate no se centra hoy en los beneficios e inconvenientes de la independencia, ya que ese es "un estadio superado en el que quedó claro que la salida de España, y en consecuencia de la UE, implicaba un serio retroceso del PIB catalán". Los datos al respecto son elocuentes, según Bou, tal y como evidencia el hecho de que Cataluña "vende más a Aragón, con poco más de un millón de habitantes, que a toda Francia. Las empresas catalanas tienen mayor volumen de negocio en Castilla la Mancha que en todo el Reino Unido".

Tampoco se habla de si el llamado 'procés' afecta o no a la economía. "Eso también está ya claro", recuerda el empresario. "La cuestión es cuál va a ser la profundidad de la crisis, la pérdida de oportunidades, las empresas que se van o pasan de largo debido a la irresponsabilidad de intentar romper el marco institucional y jurídico catalán y español".

Y prueba de ello es que Cataluña pierde una media de 12 empresas al mes en términos netos debido a la fuga de sociedades, situándose a la cabeza del país en este ámbito, o la caída de la inversión extranjera. Además, "¿qué implica tener una administración paralizada durante años, que no ha aprobado casi ninguna ley en el Parlamento catalán excepto, paradójicamente, las de ruptura unilateral? ¿Cuál es el coste de atender las demandas de la CUP y reimplantar tributos o mantener los tramos autonómicos más elevados de todas las regiones españolas? Aún más: ¿cómo cuantificar los efectos en las ventas de la imagen de insolidaridad, cuando no abierta aversión, al resto de España por parte del Gobierno catalán que algunos, fuera de las cuatro provincias catalanas, podría atribuir al conjunto de la población catalana?"

Según Bou, "es obvio que estamos ante una especie de lucro cesante colectivo que afecta al conjunto de los catalanes. No se puede reprochar a los empresarios baja combatividad frente al 'procés' y al poder político catalán. Más de un 40% del PIB de nuestro país depende del sector público y la misión de un empresario es hacer crecer su empresa, no meterse en política, pero sí creo que las organizaciones empresariales deberían haber dado una voz de alerta más clara desde hace mucho tiempo y que hoy no deberían ser tan tacticistas".

El presidente de los Empresarios de Cataluña concluye que "el 'procés' frena el crecimiento, distrae energías fundamentales, frena el empleo, aborta oportunidades de inversión y no trae beneficio alguno. La independencia sería aún peor […] Los empresarios catalanes queremos estar ahí, y no fuera, en un régimen cerrado en manos de grupos autoritarios anti empresa como la CUP".