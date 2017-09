Los impuestos y la "remunicipalización" llevan a la quiebra a los polideportivos madrileños

A nadie escapa que el clima fiscal se ha deteriorado notablemente en la capital de España. Desde que gobierna Ahora Madrid, el superávit en las cuentas municipales ha bajado un 44%, tal y como anticipó este diario a comienzos de la presente legislatura. Además, los impuestos han subido en 188 millones entre los años 2016 y 2017, un "hachazo fiscal" en toda regla.

Pero las fuertes subidas fiscales no son el único problema con el que se está topando el sector privado en Madrid. Además, el equipo de Manuela Carmena está apostando por "remunicipalizar" determinados servicios, con el consecuente golpe a las empresas que venían desarrollando su actividad en estos campos.

Una de las entidades que se ha visto perjudicada por las subidas de impuestos y la "remunicipalización" es el Club Deportivo Palestra Atenea. A comienzos del presente verano, el gobierno local decidió poner punto y final a la concesión que permitía que esta entidad se encargase de la gestión de siete instalaciones deportivas. Cuatro de ellas (Almudena, Arroyo de la Media Legua, San Lamberto y San Pascual) se encuentran en el distrito de Ciudad Lineal, mientras que las tres restantes se reparten entre Salamanca (Boston), Tetuán (Agustín Rodríguez Sahagún) y Fuencarral-El Pardo (Montecarmelo).

Un IBI que no corresponde

A este golpe hay que sumarle otro. Y es que, en 2016, el gobierno municipal exigió a Palestra Atenea que pague el IBI de los trece polideportivos municipales que venía gestionando. Aunque el Club Deportivo tiene claro que cumple los requisitos establecidos para estar exento de esta obligación tributaria, el consistorio ha insistido en que debía abonar dicho tributo y, de hecho, lo ha exigido con carácter retroactivo, de modo que la factura tributaria pendiente correspondería a 2016 y a los cuatro años anteriores.

La entidad ha recurrido esta decisión, con ánimo de poner de manifiesto que no le corresponde pagar el IBI de esos contratos, pero el Ayuntamiento ha dejado agotar la vía administrativa sin dar respuesta alguna. Esto ha dado pie a un proceso judicial que, como reconocen desde Palestra Atenea, tardará años en resolverse.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, el gobierno local también ha dejado a Palestra Atenea en una situación muy difícil en el polideportivo Breogán. Según explican desde el Club Deportivo, "el contrato concluyó en febrero de 2017 y desde entonces nos encontramos en una situación de precariedad y silencio. La Junta de Distrito no se manifestaba. El Ayuntamiento no sacaba a concurso la instalación, no la adjudicaba, no autorizaba una cesión de uso… De modo que el polideportivo terminó en una situación de verdadera excepcionalidad".

En concurso de acreedores

Considerando todo lo anterior, no es de extrañar que Palestra Atenea haya entrado en concurso de acreedores, incapaz de funcionar con un gobierno municipal que le ha cerrado el mercado por la vía de la "remunicipalización" y le ha destrozado el bolsillo mediante una asfixia fiscal que los afectados consideran arbitraria y desorbitada.

Este mismo mes de septiembre, Palestra Atenea ha anunciado que dejará de operar este mismo mes de septiembre, abandonando los tres polideportivos que aún estaban operativos: Torrespaña, Breogán y Eva Duarte.